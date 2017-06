Publicado en: Destacados, Nacionales

Jun 15, 2017 8:15 am

Diputados a la Asamblea Nacional y dirigentes nacionales de la oposición decidieron realizar este jueves una actividad denominada “Metro a Metro”, en la que se desplegarán por todas las estaciones para hablar a los usuarios sobre el fraude Constituyente.

Dentro de los vagones, explican “por qué la constituyente es más hambre, es más escasez, es más falta de medicinas, por qué no garantiza la libertad y formaliza esta dictadura cruel y arbitraria”, indicó el alcalde de El Hatillo David Smolansky.

El parlamentario Juan Andrés Mejías dijo que transmiten un mensaje de futuro y esperanza a las personas que se trasladan por el Metro de Caracas, “queremos un país donde la gente no siga sufriendo”.

“Estamos en un país donde los hospitales no curan, las escuelas no enseñan y los policías no protegen. Eso no lo resuelve la Constituyente. Nuestro clamor es poder decidir a través del voto lo que queremos”, manifestó.

No abandonaremos las calles hasta que salga la dictadura #FraudeConstituyenteEsDictadura pic.twitter.com/Odmu2PzR6F — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) June 15, 2017