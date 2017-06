Publicado en: Actualidad, Internacionales

Jun 15, 2017 3:35 pm

Oliver Blanco, ex director de Comunicaciones de la Asamblea Nacional, asistió este jueves al Senado de la Repu?blica de México, para alzar la voz ante lo que ocurre en Venezuela y agradecer el apoyo del país azteca en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realizará en Cancún la próxima semana.

Nota de prensa

En el evento en el que también participaron Mitzy Capriles, esposa del Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma y su hija Oriette Capriles, Blanco aseguró que “los jóvenes venezolanos son expulsados de su país a patadas, lacrimógenas y a balas”.

Para el dirigente “a dos meses de las protestas contra Maduro, son mas de 60 los caídos y este es un problema que va más allá de ideologías. Las protestas han sido causadas por un régimen que se niega a respetar la constitución y a realizar elecciones. En Venezuela no hay guerra de poderes, hay un asedio del poder ejecutivo hacia los poderes independientes y los ciudadanos”, expresó Blanco.

El también miembro de Acción Democrática aseguró que “el no intervencionismo no puede ser utilizado como excusa para no pronunciarse o impedir escuchar voces en el mundo que se eleven ante la represión bestial, la crisis humanitaria y la imposición del autoritarismo en Venezuela”.

Aprovechó para hacer un llamado a los países miembros de la OEA “en Venezuela más de nueve millones de personas no comen tres veces al día, un ciudadano muere cada 18 minutos producto de la violencia e impunidad y el éxodo cada vez es peor mientras el régimen se propone cerrar cualquier salida a la crisis imponiendo una falsa Constituyente. El régimen quiere minimizar a la OEA para negar la verdad, porque conoce su importancia y el impacto que generará en la región” concluyó.