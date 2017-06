Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 16, 2017 2:49 pm

Desde un encuentro vecinal en la urbanización Ravell de la parroquia El Valle, municipio Libertador, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y secretario general seccional del partido Acción Democrática (AD) en Caracas, Carlos Prosperi, calificó de fraudulento el proceso de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que lleva a cabo el Gobierno Nacional.

Nota de prensa

“Presidente, su Constituyente es fraudulenta. Viola el artículo 347 de la constitución porque el depositario del Poder Constituyente es el pueblo. Así que no se vista que no va. Usted junto a los inconstitucionales Magistrados de la Sala Constitucional del TSJ y las Rectoras del CNE no podrán con la fuerza de un pueblo que se opone a un cambio en nuestra máxima ley”, expresó.

El parlamentario, en compañía del líder caraqueño Antonio Ecarri, y el diputado a la AN, Ismael León, aseguró que los venezolanos no permitirán que el Estado venezolano siga violando sus derechos fundamentales.

“Exigimos que se cumpla con la normativa constitucional y se convoque a unas elecciones limpias y transparentes, donde nuestro pueblo decida a través del voto universal, directo y secreto si quiere o no un cambio en la Carta Magna”, sentenció.

Prosperi aseguró que más del 85% de la población venezolana no quiere ni apoya una ANC porque no resuelve sus principales problemas.

“La Constituyente no solventará la crisis que padece el país, más bien agravaría la conflictividad y la polarización que ya existe. No traerá comida, medicinas, seguridad, empleos de calidad ni mucho menos bajará la inflación”, aseveró.

Señaló que los dirigentes de la Mesa de la Unidad seguirán recorriendo los barrios de la Gran Caracas y de Venezuela informando y organizando al pueblo en contra del fraude Constituyente.

El dirigente de la tolda blanca también estuvo acompañado por Alba Sojo, secretaria general de AD en la parroquia El Valle, Nelson Faraco, secretario de asuntos municipales de AD Caracas, Jesús Bolívar, Luis Sosa, Danilo González secretarios políticos del CES Caracas, Aracelis Borges secretaria de cultura de AD, entre otros líderes locales.