Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 16, 2017 10:09 am

El Frente Institucional Militar emitió un comunicado, donde denuncia la sistemática violación de Derechos Humanos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en sus acciones de control del orden público.

A continuación el comunicado:

Nosotros, los abajo firmante, militares integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), nos dirigimos a los representantes de los poderes públicos, los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional y a la opinión pública en general en uso de nuestros derechos civiles y constitucionales, amparados por los artículos 53, 57,61, 68 y 333 de nuestra Constitución Nacional y facultados para emitir opinión como grupo por nuestra condición de organización debidamente inscrita en el Registro Civil, para denunciar la actuación delincuencial, criminal y violatoria de las leyes y tratados firmados por el país, ejecutada por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, los efectivos del SEBIN y las bandas paramilitares asociadas a ellos, en sus acciones de control del orden público habiendo causado a la fecha 68 muertes y cerca de 10.000 heridos, y la de los tribunales militares cuando incoan juicios contra participantes en marchas y otros eventos de carácter netamente civil y de orden político, imputándolos como agresores al centinela, función netamente militar designada por una orden de servicio para ser desarrollada en una instalación militar, cuando los supuestamente agredidos actúan como policía civil, en funciones de carácter civil independientemente de su condición de miembros de un componente de las Fuerza Armada Nacional, agregando otros supuestos delitos de orden militar aun cuando no son cometidos en instalaciones militares ni hay ninguna prueba de empleo de armas o implementos de exclusivo uso militar. Incluso extienden sus imputaciones a personas detenidas en acciones en las que los supuestos agredidos son efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que como es sabido no tienen ningún vínculo con la Fuerza Armada Nacional.

La actuación violatoria de las leyes de esos cuerpos está claramente determinada, cuando se les ve actuar con sevicia y maldad contra los manifestantes que se desplazan sin violencia como se nota en los diversos documentales que se han filmado sobre los mismos, donde la agresividad la inician y la mantienen los uniformados originando acciones de defensa legítima por parte de los agredidos, agresividad que se extiende incluso contra los que han desistido de la protesta e intentan retirarse a sus sitios de origen y contra los habitantes, simples espectadores, que residen cerca de las zonas de protesta, violando así todas las normas vigentes sobre control de orden público en el territorio de una nación por parte de sus órganos de seguridad y actuando como fuerzas de ocupación de una potencia extranjera contra los civiles desarmados del territorio ocupado, a los que pretenden eliminar y no les permiten la retirada en su afán de diezmarlos, despojándoles además, de relojes, anillos, celulares, dinero y otros bienes personales que lleven con ellos o tengan en las viviendas de la zona que allanan sin orden judicial en clara violación a los Art. 47 y 116 de la Carta Magna.

En su afán de causar daño agreden con saña y violencia iglesias, centros comerciales, colegios y hasta preescolares, como se vio cuando uno de los oficiales agresores respondió en esa ocasión: “en ese no estudian mis hijos”. Más grave aún es la conducta asumida por los efectivos actuantes, respaldada por sus mandos militares, policiales e incluso políticos, cuando hay un empeño oficial en impedir la atención médica a heridos y lesionados, atacando centros de atención médica, arrestando a los profesionales que cumpliendo con la deontología médica prestan su servicio a quienes los necesitan y prohibiendo el acceso a medicinas y otros medios para prestar primeros auxilios a los afectados, a pesar que, incluso, hasta en los acuerdos y tratados internacionales de regulación de la guerra se impone la obligatoriedad a los ejércitos participantes de respetar los hospitales y puestos de socorro del ejército enemigo.

Por tal cantidad de “atrocidades”, como las calificó el mismo General Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa, cometidas por los organismos civiles y militares que reprimen, por las continuas violaciones al texto legal de nuestra Constitución Nacional al designar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que no cumplen los requisitos que el mismo exige, por la ruptura del hilo constitucional por parte de la Sala Constitucional espuria del TSJ, denunciada por la Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, por nombrar gobernadores y alcaldes a dedo sin respetar el derecho al sufragio, por anunciar a viva voz que la Fuerza Armada Nacional está al servicio de una ideología política y sigue las ideas que estableció una persona en particular, por pretender crear una Asamblea Nacional Constituyente que no ha sido solicitada ni aprobada por el poder originario, por desconocer la Asamblea Nacional elegida por más del 80% de los electores registrados en el CNE, por atentar contra los derechos a la vida, la expresión, la libertad, la propiedad, la protesta, por desconocer nuestro derecho a ser juzgados por nuestros jueces naturales, por negar la realización de un referendo revocatorio solicitado por más del 70% de los electores, etc., nosotros, los militares retirados del Frente Institucional Militar, obligados por nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones, exigimos a los máximos representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el pronto retorno a la democracia conculcada por este régimen, la eliminación de la fraudulenta Asamblea Constituyente convocada por quien no tiene ni facultad legal ni representación popular para convocarla, la liberación de los cientos de estudiantes y demás presos políticos, el enjuiciamiento de las bandas paramilitares, denominadas colectivos, por los delitos cometidos y la inmediata confiscación de las armas que públicamente exhiben, la designación de verdaderos y honorables magistrados del TSJ e imparciales rectores del CNE y la realización del referendo revocatorio negado en su oportunidad, para proceder de inmediato a las elecciones generales que nos garanticen una salida pacífica, constitucional y electoral a la catastrofe que vive el país y así poder nombrar poderes públicos autónomos e independientes que realmente representen las aspiraciones de un pueblo que ahora está carente de alimentación, medicinas, seguridad, educación, paz y futuro.

Caracas, 15 de junio de 2017

Por el Frente Institucional Militar, suscriben:

Vicealmirante Rafael Huizi Clavier (Presidente)

