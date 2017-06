Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 16, 2017 8:51 pm

El diputado de la Asamblea Nacional, Jony Rahal, llama a los neoespartanos a sumarse en la lucha por la defensa de la Constitución e impedir, a través de la resistencia y de la protesta pacífica, que se concrete la constituyente propuesta por Nicolás Maduro, la cual, a su juicio, representa el zarpazo final a la democracia.

Nota de prensa

Así lo manifestó Rahal en las asambleas vecinales que realizó esta semana en los municipios Antolín del Campo y Mariño, destinadas, precisamente, a explicarle a los neoespartanos el por qué la propuesta de Maduro no es una verdadera Asamblea Nacional Constituyente sino un fraude que solo busca acabar definitivamente con la democracia y “hacerle un traje a la medida de Maduro” para que puede perpetuarse en el poder.

En las reuniones el parlamentario hizo un resumen sobre los hechos que se han registrado en el país y que dejan claro que desde el Ejecutivo se ha dado un golpe de Estado, y que la constituyente sería el paso final para que se materialice. En este sentido, mencionó las trabas que ha puesto el Tribunal Supremo de Justicia a las más de 60 leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, así como los fallos de unos tribunales penales, el 22 de octubre de 2016, “que secuestraron el referendo revocatorio”, con la anuencia de “las comadres del Consejo Nacional Electoral”. “Otro paso de ese golpe de Estado lo constituyen las sentencias 155 y 156 del TSJ, mediante las cuales se disuelve a la AN, se acaba con la inmunidad parlamentaria y se le dan poderes plenipotenciarios a Maduro”, recordó.

También se refirió al diálogo, que aun cuando no cumplió su objetivo, dejó en evidencia ante el mundo que los cuatro puntos acordados: reconocimiento de la AN, abrir un canal de ayuda humanitario, libertad de los presos políticos y elecciones general para este año, no fueron respetados por el gobierno nacional. “Lo que ha hecho que Nicolás Maduro esté aislado en el ámbito internacional”, agregó.

Considera que las manifestaciones han dado logros, puesto que han permitido el “quiebre de conciencia” de personalidades vinculadas al gobierno que han dicho públicamente que no apoyan la constituyente por considerarla inconstitucional. Lamentó los asesinatos que se han registrado durante las manifestaciones a consecuencia de la brutal represión ejercida por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.

“Toda dictadura que se encuentre en fase terminal pasa por este proceso que estamos viviendo, pierde legitimidad y credibilidad, y como no tienen respaldo popular solo le queda fuerza bruta y la represión”, destacó.

Agregó que para que se produzcan más quiebres de conciencia es fundamental intensificar las protestas pacíficas en base al artículo 333 de la Constitución, que establece la obligación de defender la Carta Magna cuando se trata de violentarla mediante mecanismos no previstos en ella.

No es voto, es un fraude

Jony Rahal insistió en que la propuesta de Maduro “no es constituyente sino un golpe de estado y el último zarpazo a la democracia”. Recordó cuando el fallecido presidente Hugo Chávez hizo su propuesta consultó al pueblo para saber si quería o no que se efectuara una Asamblea Nacional Constituyente.

Ratificó que el Presidente de la República solo puede tener la iniciativa de comenzar el proceso, pero no de convocar a la ANC. “La convocatoria está en el pueblo de Venezuela”, dijo. Insistió en que los voceros del gobierno mienten cuando dicen que el 30 de julio los venezolanos podrán elegir a los integrantes de la ANC. Sobre el particular precisó que de los 545 integrantes de la ANC, ya más de la mitad están asegurados por oficialismo, debido a que serán escogidos por sectores.

“Por ejemplo, si en todo el país se eligieron 10 pescadores, solo pueden participar en esa escogencia quienes estén en el registro de ellos… No están retrocediendo nuestro derecho al voto. Es una manera de imponer que una minoría se imponga a la mayoría. Eso es lo que viene, es un traje a la medida de Nicolás Maduro, no tengan duda que es así”, expresó.

Aseguró que la única forma de evitar que eso ocurra en que los ciudadanos se organicen por caserío, calle, vereda o sector y que cada uno sea jefe del comando de rescate de la democracia en su casa. Rechazó los señalamientos de los voceros oficialistas relativos a que los dirigentes de la Unidad Democrática son terroristas. ¿Cuál golpista o terrorista pide elecciones generales para que queda quien pueda decidir la Venezuela que quiere?, preguntó al recordar que ese es uno de los objetivos que tienen trazados desde la oposición.

Ratificó que de instalarse la constituyente la gente se debe olvidar de elecciones y verá como disuelve a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional. “Esa constituyente es para que ellos se perpetúen en el poder y acaben con los recursos de los venezolanos. Al gobierno poco le interesa, porque es un régimen indolente, que más de 3 millones de venezolanos tienen que hurgar en la basura para sobrevivir y más de 4 millones si acaso comen una vez al día”, dijo Rahal, quien agregó que al gobierno tampoco le importa que haya escasez de alimentos y medicinas.

Por ello llamó a los neoespartanos, y a los venezolanos en general, a mantenerse declarados en rebeldía y asumir el deber de defender la Constitución, tal como lo establece el artículo 333. “Desconocer el régimen que está socavando la Constitución, ya comenzaron a disolver la democracia”, manifestó.

El diputado Rahal rechazó las tácticas de amedrentamiento empleadas por el gobierno para evitar que la ciudadanía exprese su negativa a la propuesta de Maduro y el contrario la apoye. En este sentido, dijo que los Clap y el carnet de la patria, son por ejemplo una forma para tratar de controlar a los ciudadanos. “Son mecanismos de control… Levantemos la moral, los venezolanos no nos merecemos esto, son controles comunistas para seguir enriqueciéndose ellos”, dijo.

Insistió en su llamado a organizarse y conformar los comandos de rescate de la democracia para impedir que la propuesta de una constituyente fraudulenta se consolide.