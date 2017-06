Publicado en: Actualidad, Regionales

Jun 16, 2017 2:11 pm

Acompañado de una marea tricolor que abarcó la transitada avenida Bella Vista de Maracaibo, el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, lideró en el Zulia la marcha convocada por la Unidad nacional para exigir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se “coloque del lado del pueblo”.

Nota de prensa

“Venezuela necesita una justicia al servicio del pueblo y no del dictador. Hoy lamentablemente el poder judicial está prostituido; no tiene nada que ver con un poder equilibrado, que haga respetar la Constitución. Es por eso que seguimos en la calle, no representando al sector opositor sino representando a la inmensa mayoría de este país que lucha por su libertad”, aseguró.

Partiendo desde los Tribunales de Bella Vista hasta el Palacio Judicial ubicado en el casco central de Maracaibo, el parlamentario zuliano afirmó que es necesario seguir en la lucha de calle. “Justicia, Venezuela necesita justicia, necesita un poder judicial preocupado, abocado, limpio, no ésta patraña que se arrodilló al dictador Maduro”.

Sin embargo, la marcha pacífica que llegó a las instalaciones del Palacio de Justicia de Maracaibo, fue recibida con una lluvia de bombas lacrimógenas y el despliegue de una gran e “innecesaria” cantidad de funcionarios de la Guardia Nacional y del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ). Describe Guanipa que la arremetida inició en el momento que entonaban el Himno Nacional.

“Estábamos cantando el himno cuando salieron a amedrentar, a perseguir, a reprimir a un pueblo que está en la calle pidiendo libertad, progreso, justicia ¿Esa es la orden? ¿Acabar a punta de plomo con la disidencia? Las Fuerzas Armadas no pueden obedecer a un genocida, a un dictador envilecido, cruel, a un delincuente que ilegítimamente está en la presidencia”.

Insistió en la necesidad de continuar en la calle, luchando de manera pacífica por los derechos de los venezolanos y el cumplimiento de la Constitución “como única arma para lograr un cambio democrático en Venezuela”.

“Por eso seguimos en la calle, tenemos como objetivo sacar al dictador Nicolás Maduro y además impedir la realización de ese bodrio Constituyente que nos quieren implantar y que promete acabar con la república tal como la conocemos. Saben que no cuentan con el apoyo popular y ellos creen que pueden decidir quienes estarán en el poder con sólo decirlo” añadió el parlamentario.

Venezuela, única lucha

En referencia al cronograma electoral presentado por la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, Guanipa aseguró que se trata de otro intento del Ejecutivo para calmar la protesta y desviar la atención del verdadero problema.

“Nada nos va a distraer, ningún cronograma electoral nos va a distraer. Ese cronograma tiene tanta certeza como que en Maracaibo caiga nieve. Si se realiza esa Constituyente, se puede cambiar los límites de los estados, sus nombres, todo, ya no se podrán elegir gobernadores o alcaldes, todo será designado por Maduro, por eso es tan importante que el pueblo es quien la convoque. Maduro vos no sois el pueblo, eres un ilegitimo, eres un primitivo y por eso estamos luchando en la calle por el daño que le has hecho a este país”.