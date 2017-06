Publicado en: Actualidad, Regionales

Jun 16, 2017 2:59 pm

Este viernes se cumplen al menos cinco días de protestas continuas en el sector El Pozo Verde en San Félix del estado Bolívar.

Con información de Unión Radio

Esto luego de que se presentara un brote de paludismo en la población.

La comunidad de San Félix asegura que se han registrado casos de fallecimiento por paludismo, siendo el más reciente, el del día lunes, un niño de tres años.

Habitantes de la comunidad denuncian que no cuentan con los tratamientos y los medicamentos que controlen el paludismo en los módulos asistenciales. También subrayan que no les llega el Clap y que no tienen servicio eléctrico desde hace varios días.