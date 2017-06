Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 16, 2017 6:59 pm

El Grupo Transición Pacífica y Democrática (TPD) realizó este martes una rueda de prensa con la presencia de distintas organizaciones políticas y sociales, ONG, gremios, autoridades y ex autoridades universitarias, entre ellas, Foro Cambio Democrático, Plataforma en Defensa de la Constitución, Frente para la Defensa de la Constitución, Decanato de Ciencias Jurídicas y

Políticas UCV y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.

Nota de prensa

Todos los que intervinieron mostraron una gran variedad de razones para cuestionar la legalidad y los peligros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un instrumento que no solo no resuelve la grave crisis económica y social venezolana, sino que la agrava.

El profesor Amalio Belmonte, a nombre de las autoridades de la UCV dio la bienvenida a los asistentes y destacó que la universidad es el espacio por excelencia para el debate de ideas.

Belmonte rechazó frontalmente el desconocimiento de los derechos consagrados en la constitución de 1999, advirtiendo los riesgos que supone para la vida del país, la instauración de una asamblea constituyente de corte corporativa controlada por el Ejecutivo. La universidad no conspira, se suma a la lucha de la sociedad en defensa de la libertad, dijo Belmonte.

Carlos Walter, del grupo TPD señaló que el Presidente Maduro ha conseguido unir a los venezolanos en su contra y amalgamar la voluntad de cambio existente en el país frente a esta fraudulenta decisión. La mayoría que se ha venido construyendo en el país, se nutre tanto de los

opositores al gobierno, como de partidarios del oficialismo. Y a esta nueva realidad, hay que salirle al encuentro para que, todos, sin exclusión alguna, participemos en un Frente Nacional de Defensa de la Constitución, cuyo objetivo más importante en la presente etapa, es el de impedir se materialice la elección de los integrantes de la ANC.

Por su parte Víctor Márquez, presidente de la APUCV al reconocer que esta iniciativa reunía en mismo espacio a universitarios que en el pasado compartieron ideales y luchas, resaltó la necesidad de que las universidades se preparen para la reconstrucción del hilo social hoy seriamente afectado por el bloqueo que las rectoras del CNE hicieron del referendo revocatorio. Márquez exhortó que todos los venezolanos hagamos el esfuerzo por evitar que las pasiones nos desborden.

Arnaldo Este, por el grupo Aquí Cabemos Todos, manifestó que el gobierno de Maduro terminó de agotar el nunca cuajado proyecto ideológico del socialismo del Siglo XXI. Su torpe gestión ha traído, hambre, el quiebre económico y la multiplicación de padecimientos de la mayoría de la población. Para complicar más el asunto, saca la carta marcada de una constituyente de corte

dictatorial que ha dado pie a una revuelta inevitable, que no deja de crecer, con un saldo de injustificable de vidas perdidas por la intolerancia de un gobierno que perdió la calle.

Finalmente el constituyente Freddy Gutiérrez, en su condición de integrante de la Plataforma en Defensa de la Constitución y del grupo TDC hizo referencia al recurso de nulidad presentado por la Fiscal General de la República ante la Sala Electoral del TSJ, señalando que es un disparate declarar la inadmisibilidad por inepta acumulación. Una decisión política que sólo la obtusa y desviada lectura realizada por los miembros de la Sala Electoral pudo atribuirle a un recurso de nulidad correctamente planteado. Gutiérrez manifestó que el comportamiento de los diversos órganos que han tenido actuaciones vinculadas directamente con la convocatoria inconstitucional a una ANC, representa un complot contra la fe pública, que viola leyes diversas y desconoce la Constitución que el pueblo se dio en forma soberana.

Todos los panelistas coincidieron en que es un vital derrotar el fraude que representan las bases comiciales aprobadas en forma precipitada por el CNE de ahí el llamado a consolidar un Frente muy amplio para derrotar la Constituyente de Maduro. Exhortaron asimismo a sumarse a las

actividades de desobediencia ciudadana ante la violación de la Constitución y seguir participando en las manifestaciones de protesta que recorren al país en sus cuatro costados.

El acto contó con la asistencia de distintas personalidades entre ellas la Dra. Dilia Parra fundadora de la Defensoría del Pueblo; el ex ministro de Educación, de Ciencia Tecnología, Héctor Navarro; Teolinda Ramos ex subdirectora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Enrique Sánchez Falcón, profesor de Derecho Constitucional UCV-UCAB, el Dr. Peña Solís, el dirigente político Douglas Bravo, el ex vice rector académico de la UCV profesor José María Cadenas y el reconocido escritor José Balza, entre otras personalidades.