Publicado en: Curiosidades, Titulares

Jun 17, 2017 5:14 pm

Habitantes de Cusco, Perú, quedaron horrorizados ante una muñeca supuestamente poseída que fue encontrada postrada en la banca de un parque.

En el video se puede ver a un grupo de personas rodeando a la muñeca que hablaba, movía la cabeza y los ojos, a pesar de no tener puestas las baterías.

Uno de los presentes comienza a hacerle preguntas y aunque no se puede escuchar muy bien lo que la muñeca emite, el hombre dice: “¿Por qué me has insultado?”.

En un segundo video, el ambiente se torna más terrorífico cuando una mujer muestra ante la cámara que la muñeca no tiene pilas y es justo en ese momento cuando comienza a hablar y a girar su cabeza nuevamente.