Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 17, 2017 6:53 pm

El defensor del pueblo, Tarek William Saab, conversa con los medios durante rueda de prensa el lunes 03 de abril en Caracas. (REUTERS/Marco Bello)

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, denunció este sábado que supuestos dirigentes de Primero Justicia (PJ) amenazaron con quemar la residencia de sus padres en El Tigre estado Anzoátegui.

Aseguró que recibió un ultimátum de presuntos militantes de PJ en el que señala que quemarían la residencia de sus progenitores con personas adentro.

También denunció “ataque” a sede Defensoria en la localidad, así lo dijo durante una llamada telefónica a VTV.

Asimismo, responsabilizó a PJ por la integridad física de sus familiares. “Este ataque a mi casa paterna, es por no haberme prestado a un golpe de Estado, eso no me lo ha perdonado sectores extremistas de este país”.