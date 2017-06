Publicado en: Actualidad, Regionales

Jun 17, 2017 8:00 pm

Este sábado, el diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la direccion Nacional de Primero Justicia, José Brito, desmintió las declaraciones dadas vía telefónica a Venezolana de Televisión por parte del Defensor del Pueblo Tarek William Saab, quien aseguró que un grupo de personas afectas a la tolda aurinegra, amenazaron con quemar la casa de sus padres, “eso es falso, no te metas con el pueblo noble de El Tigre”.



Nota de prensa

Brito informó que “el día de hoy marchamos a la Cruz Roja y luego a las afueras de la vivienda de los padres del Defensor del Pueblo, en donde no hubo violencia, pero sí consignas contra el trabajo que ha venido desempeñado ese funcionario público, quien pretende que la gente de Anzoátegui lo recuerde por su supuesta gran labor mientras fue gobernador, mentiroso, no engañes y menos utilizando al pueblo de El Tigre, te reto a que presentes pruebas y le des la cara al país por tan irresponsable e irrespetuosa acusación, a ti todos te conocemos aquí, no tienes vergüenza al mentir tan descaradamente, perdiste la oportunidad de convertirte en el orgullo de El Tigre, para ser hoy el verdugo de Venezuela”.

El parlamentario aseguró que la acción del Defensor del Pueblo, corresponden a los ataques masivos que han mantenido los distintos voceros del PSUV contra la organización política PJ de la que forma parte, debido a que estos han desenmascarado cada una de las supuestas denuncias que han presentado ante la opinión pública siendo cada una remontada, “yo jamás he estado ni estaré a favor de ningún hecho violento”. De la misma manera resaltó que todos aquellos funcionarios del gobierno que han respaldado la convocatoria de Nicolás Maduro a una Constituyente inconstitucional, no encuentran la forma de silenciar a los venezolanos que hemos visto su proceder irregular que atenta contra todos los derechos democráticos de los venezolanos, “Tarek que bajo has caído por mantenerte en el Poder, la Patria y la historia no perdonan”.