Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 17, 2017 9:48 am

La presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional y miembro de Primero Justicia, diputada Karín Salanova, indicó que las actuaciones del Gobierno liderizado por Nicolás Maduro recuerdan a Herodes, pero en este caso “la cobardía lo lleva a no dar la cara y a responsabilizar a otros por sus hechos atroces contra los niños, niñas y adolescentes del país”.

Nota de Prensa

Salanova resaltó que la mayoría del pueblo venezolano se ha mantenido en las calles desde hace 78 días “resistiendo a una represión desmedida por parte de cuerpos de seguridad del Estado. No se han medido al lanzar gases lacrimógenos a residencias, colegios y menos en las calles donde no sólo se encuentran mujeres, hombres, ancianos que participan en manifestaciones pacíficas amparadas en la Constitución que pisan diariamente, sino que también han afectado a transeúntes de distintas zonas, que han corrido despavoridos con sus niños en brazos para escapar de una bota militar que dejó de ser honorable para el pueblo, pero sí reconocida por una cúpula irregular que busca permanecer en el Poder, aunque el costo siga siendo la miseria de nuestros niños y la sangre derramada de nuestros jóvenes”.

La abanderada por la tolda aurinegra rechazó las declaraciones que distintos voceros de PSUV han dado respecto a la presencia de menores en las protestas opositoras, “es normal que la revolución no de la cara al país y menos al mundo de su incapacidad, esos pequeños que hemos visto y que además hemos sacado de las manifestaciones porque consideramos que no deberían estar por lo peligroso que lo han vuelto la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, quienes disparan a mansalva, como ha quedado demostrado, contra todo aquel que les sea opositor a su ideología demagoga, son la evidencia viva del olvido, esos infantes son el resultado de la falsa promesa ‘no habrá ni un niño más en las calles’, pues las calles son su morada”.

Asimismo la parlamentaria recordó que lleva una investigación exhaustiva desde la Comisión que preside, con el fin de llevar con pruebas y testimonios recaudados a instancias nacionales e internacionales el maltrato al cual han sido víctimas los infantes y jóvenes del país. “Eso sólo en lo que respecta a días de resistencia, pero también trabajamos muy de cerca el grave problema de escasez de medicamentos y alimentos que están impidiendo que el futuro de Venezuela se desarrolle de manera correcta y lamentablemente como ha ocurrido en muchos casos, fallecen, de eso el único responsable es Nicolás Maduro y su cúpula”.

Karín Salanova indicó que la lucha por el rescate no sólo ha sido dada en protestas, aguantando “lacrimógenas, perdigones, metras y cuantas locuras se les ha ocurrido lanzarnos los ‘organismos de seguridad’, también hemos sido víctimas de invasiones porque allanamientos no ha habido, en donde los pequeños de las casas han vivido la violencia de unos uniformados que han irrumpido sus espacios, generando pánico, pero son a ellos a quien condecoran por generar caos, indignación, por cometer delitos que van más allá de lo humano, se han portado como verdaderos delincuentes, pero el Herodes del siglo XXI reconoce esa actuación y es él quien utiliza a niños en proselitismo político en cada programa que hace para que aplaudan sus supuestos planes e iniciativas que según son en beneficio a las comunidades que aclaman un cambio político, económico y social que no se lo puede dar el mal llamado socialismo”.