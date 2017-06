Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Jun 17, 2017 4:32 pm

La vedette venezolana, Diosa Canales, se defendió de las acusaciones en su contra, que señalaban que había atacado a la animadora zuliana, Osmariel Villalobos.

“Siempre se sabe, ya ella dio su versión, ahora yo voy a dar la mía. Quien me atacó fue ella a mí porque obviamente pensó, nada, yo soy más grande y listo, me desquito. Sorprendida quedó cuando me defendí como pude porque evidentemente me atacó”, expresó en su cuenta en Twitter, @canalesdiosa.

Compartió una imagen con la denuncia que realizó ante la Subdelegación de Chacao del Cicpc: “Aquí está la denuncia, Carmela Longo, habla con base”, señaló Canales.

Y espero que todo lo que dicen los medios de mi tengan la verdad …aqui está la denuncia @carmeLaLongo habla con base pic.twitter.com/kPHTbJbIxv — Diosa Canales (@canalesdiosa) 17 de junio de 2017

Aqui esta la denuncia hacia ella …. la que tanto defienden …pero la verdad siempre sale y yo la voy a demostrar pic.twitter.com/rPHc729RA4 — Diosa Canales (@canalesdiosa) 17 de junio de 2017