Publicado en: Opinión

Jun 17, 2017 6:58 pm

Desde 1992, montaron en Venezuela una operación tipo Castro, que consistió en falsear las ideas de Simón Bolívar, utilizando la admiración y respeto del pueblo, al servicio del castrismo, grupo político extranjero, que gracias a quienes solo quieren a este país para explotarlo, se hizo de las riquezas nuestras.

Como un ardid sin compromiso alguno repitieron y repiten la extraordinaria frase bolivariana “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política.”.

Una lectura de esa frase nos obliga a analizar los resultados de la acción de gobierno durante estos años y en este sentido es necesario preguntarnos si estos han generado la mayor suma felicidad posible ,cuando a estas alturas nos plantean una constituyente para una nueva carta magna que nos garantice la paz o sea que no ha habido paz. Además asumen que hay terrorismo, guerra económica y que el pueblo en general está padeciendo severos problemas que serán superados, previo el establecimiento de delitos en la nueva Constitución.

La frase sobre la mayor suma de felicidad posible, le llevo al señor Nicolás Maduro a designar una vice ministra de la suprema felicidad, que resulto en un enorme fiasco, sin pies ni cabeza y cuyos objetivos nunca fueron señalados, ni visualizados, pues la idea era pura y simplemente burlarse de los venezolanos. Y nuestra admiración por el Libertador. Además cabe preguntarse si unos padres pueden sentirse felices cuando no consiguen alimentos para sus hijos y si se presenta una situación de enfermedad no son atendidos y cuando lo son, no hay ni los servicios hospitalarios, ni las medicinas necesarias. La felicidad en las ideas de la gente del gobierno es la de ellos, forrados en dólares y con camionetas blindadas, guardaespaldas y cuentas en el exterior….y el pueblo que sufra, sin importarles como está.

En cuanto a la mayor suma de seguridad posible hay que concluir que la seguridad no existe en Venezuela., basta conocer las cifras de asesinados ,asaltados, robados, secuestrados, mujeres violadas y demás delitos cometidos en cifras record contra los venezolanos.. Los delincuentes gozan de la más escandalosa impunidad y si están afiliados a un colectivo de defensa del gobierno, pueden hasta ser condecorados y muchos gozan de sueldo y disfrutan buenos locales desde donde planear las fechorías a cometer contra la ciudadanía.

En cuanto a la estabilidad política es prácticamente inexistente, pues el nuevo invento de la constituyente nos deja sin constitución, sin leyes y quien se propone ser el legislador omnímodo Diosdado Cabello, grita insulta y se desespera y hace ver que el hará, de consolidarse la constituyente, lo que le dé la gana, con Venezuela y los venezolanos.

En definitiva estos señores que gobiernan a Venezuela, ni son ni han sido bolivarianos, ni mucho menos patriotas, solo usaron el nombre de Bolívar para engañar a la gente que creyó en ellos, basta para saber de la engañifa, leer a Simón Bolívar, cuyas obras completas están íntegramente recogidas y publicadas ,para darse cuenta que Bolívar no fue ni podía ser socialista, pues el manifiesto comunista ocurrió en 1848 y Bolívar murió en 1830,además los conceptos de Simón Bolívar en nada pueden demostrar ninguna de las posiciones o poses que asumen como bolivarianos, así Bolívar se expresó sobre el interés de los militares en gobernar el país :”Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes, ni del gobierno, es el defensor de su libertad.” Entonces ¿como se explica lo de gobierno cívico militar?

O como se expresó Bolívar sobre la falta de severidad con los criminales: “La clemencia con los criminales es un ataque a la virtud “Cómo se podría explicar en relación con los colectivos, no una clemencia, sino un estímulo que se les concede y se les otorga poder, al lado de la Guardia Nacional a la cual llaman Bolivariana, para andar con delincuentes, para perseguir a los opositores.

En definitiva la debacle de Venezuela como país, con la cual estamos luchando denodadamente, para salir, con las mujeres y los jóvenes al frente y solo falta que la fuerza sea total, hombres adultos mujeres y jóvenes seamos un solo bloque para que volvamos a ser un una nación prospera y digna..

Para lograr nuestros fines debemos conseguir por encima de todo que Venezuela sea libre y que cese el mal uso del nombre del Libertador Simón Bolívar.

VIVA VENEZUELA LIBRE

@paraguanamalio