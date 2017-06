Publicado en: Curiosidades, Titulares

Jun 17, 2017 3:44 pm

Los deportes de contacto se han convertido en los últimos años en todo un fenómeno de masas, sobre todo gracias al crecimiento de la MMA (Mixed Martial Arts), encabezada por la ya famosísima en todo el mundo UFC (Ultimate Fighting Championship). En ella se han visto algunos de los momentos más duros del deporte con algunos golpes fatales, muchos de ellos totalmente antideportivos, reseña Gonzoo

Sin embargo esta vez ha sido en otra disciplina, el kickboxing, donde ha tenido lugar uno de los golpes más duros de los últimos años, acompañado de un sorprendente resultado. Fue en el combate entre el holandés Murthel Groenhart y el armenio Harut Grigorian.

En cierto momento, finalizando uno de los asaltos y después de recibir un rodillazo en la cara, el armenio se giró y se dirigió hacia a su esquina. Fue entonces cuando Groenhart aprovechó para darle un puñetazo en la cabeza por la espalda, Cayendo Grigorian al suelo y quedando totalmente KO y sangrando abundantemente por la cara.

Aunque la acción no es ilegal, sí que puede ser considerada como juego sucio. O por lo menos así lo pensaron dos espectadores, que no dudaron en subir al ring y atacar al vencedor, quien no tuvo más remedio que cubrirse y esperar a que los miembros del equipo y los jueces intervinieran para alejar a los atacantes.