Jun 17, 2017

El impulso en la reservas internacionales (RRII) que tuvo el país luego que una empresa de Goldman Sachs, el Goldman Sachs Asset Management (GASM), comprara US$ 2.800 millones de dólares al 31% de su valor facial, pagando por ellos sólo US$ 865 millones de dólares, ha desaparecido.

Las reservas internacionales cerraron este jueves 15 de junio en US$ 10.185 millones de dólares, casi al nivel registrado en los últimos 15 años de US$ 10.072 millones de dólares que se registró el 17 de mayo.

Ubicadas las RRII en US$ 10.109 millones de dólares al 23 de mayo, se registraron ingresos por US$ 307 millones y US$ 442 millones los días 24 y de 25 de mayo, para totalizar U$ 749 millones de dólares en dos días.

Ya ese dinero desapareció. Pero queda la deuda, US$ 2.800 millones de dólares que vence en 2022 y sus intereses a pagar semestralmente. Lo de bonos del hambre no es un eufemismo (lapatilla.com)