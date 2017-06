Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 17, 2017 3:26 pm

Dirigentes nacionales, diputados y activistas de Voluntad Popular, acompañados por la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno (+), Sujey Armas, madre de Neomar Lander (+), acompañaron la concentración #FuerzaYFeVzla convocada por la Unidad Democrática para renovar la fe, la esperanza y la fuerza tras 78 días de resistencia pacífica en todo el país. Junto a todas las religiones que hacen vida en el país, exigieron al Ministro de Interior de Justicia que deponga las armas contra el pueblo, no más represión y violencia durante las manifestaciones.

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, explicó que a partir de hoy inicia una nueva escalada de presión para evitar la materialización del fraude constituyente. “78 días de resistencia con la gente en la calle, es indiscutible la saña con la que han actuado los cuerpos de seguridad, lamentablemente el cuerpo de represión en nuestro país. Si bien eso genera temor en la población, lo que no van a generar es que la gente le tenga más miedo al futuro que se construiría con esa farsa constituyente a hacer algo hoy, es decir, el temor que puede tener cualquier venezolano hoy en la calle es superado 10 veces con el temor que tenemos de vivir así para toda la vida, por eso la calle va continuar. Vamos a entrar en una nueva etapa muy pronto, la Unidad dará a conocer todos los detalles para que todos entendamos cómo va hacer el llamado de protesta permanente, hoy fortalecemos la fe, la escalada de presión que viene lo requiere”.

Aprovechó la oportunidad para convocar a todo el pueblo a la movilización Todos a Caracas para este lunes 19 de junio y demostrar en la calle que los venezolanos no están dispuestos a participar en el proceso fraudulento que pretende imponer Nicolás Maduro. “La Constituyente no va, cuando uno va a una elección el que gana es reconocido por todo el mundo, yo no puedo hacer una elección de yo con yo y decir que todos los que no participaron me reconozcan, el 80% de los venezolanos la rechaza por lo que no cuenta con legitimidad. La población venezolana debe organizarse para impedir que ocurra, por ello debemos aumentar el nivel de presión a un punto tal que haga entender que quienes sostienen a Nicolás Maduro no van a poder imponerle al pueblo una constituyente, no vamos a permitir que usen la Constitución para que 20% de la población imponga una forma de vida”.

La esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular Leopoldo López, Lilian Tintori, elevó una oración por todos los jóvenes venezolanos que han caído a manos de la dictadura. Estamos llenos de fe, de amor, de esperanza, estamos en la calle porque queremos unir a los venezolanos, la fuerza de la Fe es la que nos mantiene firmes, con mucha luz y esperanza. Todos tenemos que unirnos por Venezuela. Estoy con Rosa, que cada vez que la vemos nos llena de ánimos, y la mamá de Neomar, una mujer que me sorprende, que tiene mucho dolor pero que tiene una fortaleza increíble y por él está aquí. A los venezolanos les digo que se unan, esto no es solo de políticos, es lucha de todos los venezolanos y juntos lo vamos a lograr. Fuerza y fe”.

Para el coordinador nacional político encargado, diputado Juan Andrés Mejía, es importante para esta nueva etapa la articulación ciudadana de manera unísona para conquistar el cambio. “Salimos por la paz, venimos a orar junto a todas esas religiones que hacen vida en nuestro país, esta marcha es importante porque se da en el contexto de una nueva etapa que será anunciada en próximos días para impedir que se de esta constituyente fraudulenta que conspira contra los venezolanos y la Constitución. Hemos logrado en estos dos meses mostrar el lado represor del régimen, debemos prepararnos para esta nueva etapa de presión. Esta lucha es de articulación unísona, para que juntos demostremos que somos millones lo que queremos una Venezuela libre”.

El coordinador político adjunto de Voluntad Popular, Roberto Marrero, explicó que la constituyente es un adefesio jurídico. “Es un invento político de Maduro para salvarse él y su camarilla. Ese proceso fraudulento que está convocando lo que ha hecho es generar grandes conflictos internos entre el chavismo, todo esto es parte de un sistema descompuesto. Hoy queremos reafirmar la fe y la fuerza que debemos tener para lograr el cambio en Venezuela”.

Para finalizar, el dirigente nacional, concejal Alfredo Jimeno, expresó que “cumplimos 78 días de resistencia pacífica en la calle porque no queremos una constituyente chimba, sino más bien unas elecciones libres donde todos los venezolanos podamos elegir, cada ciudadano tenga el poder de elegir su futuro. Exigimos libertad de los presos políticos y apertura del canal humanitario y por eso estamos en la calle, no nos para nadie hasta lograr el cambio que todos queremos. Este lunes 19 de junio toda Venezuela a la toma de Caracas para ir juntos al Consejo Nacional Electoral”.

#FuerzaYFeVzla en todo el país

Desde Puesto La Cruz, el diputado Armando Armas participó en la manifestación desde la Plaza de las Charas, desde donde elevó una oración por todos los caídos por la represión de la dictadura. “Nunca la noche ha vencido al amanecer, seguiremos en las calles exigiendo libertad y democracia. Hoy renovamos nuestra Fe para seguir luchando por la libertad de todo el país, la dictadura no podrá doblegarnos. Unidos vamos a reconquistar nuestros derechos”, expresó.

En Mérida se realizó una misa de Corpus Christi, el concejal y dirigente regional de Voluntad Popular, Golfredo Morett, expresó que “hoy marchamos con fe desde todas las iglesias de Mérida hasta la avenida Cardenal Quintero en procesión. Este es un pueblo de libertadores, ni el dictador ni la represión podrán con nuestro deseo de construir un mejor futuro, #FuerzaYFeVzla”.

En este sentido, el activista de Voluntad Popular del municipio Guaicaipuro, Jesús González, acompañó la movilización que partió desde la Catedral de los Teques hasta la recta de las minas en San Antonio de los Altos. “Panamericana desbordada de #FuerzaYFeVzla, de los Teques a San Antonio. Seguimos en la calle junto a nuestros vecinos y nos estamos preparando para la nueva escalada de presión porque la constituyente no va”.

El responsable juvenil de Nueva Esparta, Rafael Rico, expresó que “hoy marchamos por la fe y la paz, hoy le pedí a la Virgen del Valle por la libertad de mis hermanos injustamente presos por el régimen de Nicolás Maduro. Hoy nos unimos en oración y peregrinación por la unión de toda Venezuela. ¡Libertad!”.