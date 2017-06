Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 18, 2017 11:55 am

El pasado lunes ocho personas fueron detenidas en las residencias Don Bosco de Naguanagua en el estado Carabobo, para luego ser procesadas en un tribunal militar instalado en Ciudad Chávez al sur de la ciudad de Valencia, y ser enviadas al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde.

El dirigente juvenil, Carlos Millán, rechazó contundentemente la detención arbitraria de manifestantes pacíficos y expresó: “Maduro no lograra amedrentar al pueblo de Naguanagua con detenciones arbitrarias, nuestra ciudad está cada vez más organizada para hacerle frente a la constituyente y a diario se están realizando asambleas de vecinos y manifestaciones pacíficas en todas las comunidades y urbanizaciones de nuestro municipio en contra del fraude contra la democracia”.

El también Licenciado en Estudios Políticos explicó que con estas detenciones y encarcelamientos el gobierno está tratando de apagar el fuego con gasolina y que solo traerá como consecuencia que la protesta se intensifique con la finalidad de que se liberen a los presos políticos.

El dirigente de AD hizo énfasis en que la criminalización de la protesta es una violación de los Derechos Humanos y que este tipo de crímenes no prescriben “que no olviden los jerarcas del régimen que la justicia siempre llega y que el pueblo venezolano no olvidará la violación sistemática de sus derechos”.