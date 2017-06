Publicado en: Opinión

Jun 18, 2017 8:35 am

Durante casi 6 años, he sido un acérrimo adversario de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz a quien he señalado reiteradamente en mi cuenta de twitter @josegbricenot, con una caricatura de su rostro con aspecto monstruoso, la cual por cierto, no es de mi autoría pero que ha circulado frecuentemente en las redes sociales.

Como miles de venezolanos, he sido víctima de la impunidad y de las acciones represivas de un gobierno que no acepta críticas ni disidencia. En lo particular, tengo fundadas razones para sustentar mi desprecio por una funcionaria que siendo usted garante de la constitucionalidad y titular de la acción penal, se haya prestado de la forma más vil, para que se me violaran mis derechos como ciudadano y como Gobernador del estado Monagas, hace ya más de 5 años y medio, a raíz del derrame de más de 200.000 barriles de petrolero ocurrido en febrero de 2012 como consecuencia del abandono del personal de PDVSA de la Planta de Jusepín, para ir al mitin del 4 de febrero en Caracas.

La demostrada negligencia de la industria petrolera causó graves daños al Río Guarapiche del que se abastece de agua la Planta de Tratamiento que suministra el agua a la ciudad capital del estado (Maturín), así como a la flora y la fauna de la zona y miles de millones de bolívares en pérdidas que pagamos todos los venezolanos, sin embargo, el perseguido fui yo por negarme a suministrar a la población agua contaminada con petróleo pues sabía que podía ocasionar graves daños a la salud de sus consumidores. La Fiscalía Ambiental obviamente, por instrucciones superiores se hizo de la vista gorda y no actuó como garante del patrimonio natural de lo monaguenses a pesar de haber presenciado dicha catástrofe y testimoniado los daños allí ocurridos.

Frente a esa insurrección, el gobierno que usted señora Fiscal protegía, empezó una lucha despiadada contra las instituciones regionales y sus funcionarios. Usted auspició que el gobierno nacional asaltara la Comandancia de la Policía del estado Monagas con tanques de guerra, que allanaran dependencias de la gobernación sin orden judicial y que detuvieran a varios directores de la gobernación, siendo incluso a uno de ellos torturado. Me refiero al joven Director de Ciencia y Tecnología, Kevin Echenique, quien fue torturado por el General Luis Roberto Arrayago en los calabozos de la Policía del estado Monagas, siendo usted cómplice por omisión y acción, frente a lo que estaba pasando. Igualmente el resto de los Funcionarios de Directiva Regional fueron acosados y perseguidos sin que tuvieran protección por ninguna institución .

Después de esos sucesos, resistí 10 meses y 12 días hasta terminar mi mandato frente a la gobernación de Monagas. Esos fueron los peores momentos de mi vida siendo perseguido y acosado por todos los cuerpos de seguridad del estado; el ensañamiento y las amenazas no eran solo para mí sino que también eran contra mi familia y amigos cercanos. A escasos 2 días del derrame petrolero sufrí un atentado donde murió uno de mis mejores escoltas, padre de 3 hijos menores crimen que quedó impune pues el único delincuente detenido resulto ser hijo de un vecino cercano (a 2 casas) de la mamá de Diosdado Cabello en la población del Furrial.

Nunca tuve dudas que fue Diosdado Cabello el autor intelectual de mi atentado y eso lo hice saber, con el resultado de las averiguaciones y pesquisas que se tomaron del suceso, sin embargo, la fiscalía para proteger al intocable del Intergaláctico charlatán de Hugo Chávez concluyó que el suceso no fue un atentado sino un intento de robo.

Usted Sra. Fiscal prestó toda la colaboración para hacer realidad la profecía de Hugo Chávez de convertirme en polvo cósmico y buscó en todos los organismos de la gobernación, pruebas para incriminarme en algún delito de corrupción. Pero durante esos 10 meses que estuvieron hurgando obviamente, no encontraron nada porque gobernamos con transparencia, resultados visibles en apego a la constitución y demás normas nacionales y regionales.

Aún después de salir de la gobernación la persecución no cesó. Recuerde Doña Luisa, algunos de los encargos que le hicieron sus ahora enemigos, que en Noviembre 2013, a petición de Diosdado Cabello usted pidió el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y enjuiciamiento de la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, María Mercedes Aranguren con un expediente amañado por ese narcodelincuente , por el único delito de ser una parlamentaria de confianza del Gato Briceño que no se prestó para ser el voto 99 que requerían los intereses gobierneros para aprobar una nueva e INUTIL Ley Habilitante y así Nicolás Maduro terminara de destruir la economía de nuestro país. Fueron casitos menores que ejecutó con rápida diligencia ,y que a lo mejor usted ya no recuerda pero que destruyeron familias e hicieron mucho daño en la vida de esas personas. Hoy vivimos la diáspora del exilio, lejos de nuestros hijos y de toda la familia, gracias a sus gestiones. Sin embargo, veo con beneplácito que hoy después de tantos años haya reflexionado y se haya puesto al lado de la Constitución que durante su letargo tantas veces violó. Hoy celebro su despertar ciudadano y le digo que no guardo ningún rencor ni odio contra usted, porque la patria nos necesita a todos unidos con capacidad de rectificar y volver a enrumbar a la patria por los senderos de la democracia y la institucionalidad.

Felicito que haya tenido la valentía de haber enfrentado los abusos en lugar de haberse retirado con una jubilación express en algún tranquilo lugar del mundo, abstrayéndose de todo el dolor y el sufrimiento que padecen nuestros hermanos venezolanos. Por eso apoyo todas las acciones que pueda ejercer en contra de la cúpula gobiernera controlada por el narcoregimen cubano y pongo en mis oraciones su humanidad pues el camino que ha decidido tomar viene acompañado de grandes riesgos.

Sé de los brutales ataques de los que usted y su entorno está siendo víctima pues es el mismo libreto que padecemos todos los que marcamos distancia y nos ponemos al frente de la institucionalidad y no de los intereses personalistas y megalómanos seguidores del Castrismo. La guerra sucia es el único arma del que se valen los delincuentes como el roba cantinas de Pedro Carreño y su amo el capo internacional Diosdado Cabello Rondón. Pero somos mayoría y estamos en el lado correcto de la historia.

Ya que decidió purgar sus faltas, reivindicarse con sus hijos y los nuestros, saque toda la patraña a la luz pública, haga el trabajo completo y haga todo lo que esté en sus manos para salvar a Venezuela del abismo sin fin con el que nos amenaza el régimen , ya lo que iba a perder lo perdió, ya su posición no tiene vuelta atrás. Es momento de indulgencia que no es lo mismo que el olvido, perdonar es dar paso firme hacia adelante cargados de la sabiduría que deja la experiencia del pasado pero con la esperanza de una juventud que está decidida reconstruir la Venezuela en la que cabemos todos los venezolanos.

Fervoroso por el retorno de la cordura, sigo dando la pelea con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato “ Briceño

Twitter : @josegbricenot