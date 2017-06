Publicado en: Opinión

Jun 18, 2017 8:07 am





Hijo mío, la tierra donde te traje al mundo, ésa que pensé perfecta y bendita, resultó todo lo contrario de cuanto te ofrecí. En ella, te críe desde la convicción de que de ser necesario sangraría por ti y además lo haría con la sonrisa en los labios. Nunca me preparé para el horror y el desgarramiento de verte sangrar. Solía soñar que tu mano de hombre hecho y derecho, de padre que me regalaba la alegría del bullicio y las preguntas incesantes de los nietos, tomaría la mía de anciano en gesto de amor y cuidado. Jamás pude imaginar que apretaría las tuyas inertes para despedirme, una vez el facineroso de turno, amparado en el rostro oculto y la prepotencia del poder, cegara el acompasado movimiento de tu corazón, el mismo que latía inspirado en la libertad que dramáticamente aprendiste nada vale si se mendiga y sólo es verdadera cuando se conquista. En las calles donde de pequeñito te maravillaban edificios altos y donde ensuciaste tu ropa recién puesta al correr inocente en el parque, te esperó, con toda la maldición de la soberbia y la ventaja, la última esquina de tu fugaz existencia. Me arrebataron la vida al arrebatarte la tuya.

Te críe mostrándote la luz sincera y desafiante de nuestros amaneceres, el cielo límpido preñado de esperanza, para que entendieras que en ninguna otra parte del mundo se despierta con tantos dones de la naturaleza. Te conté de mi esfuerzo propio y del esfuerzo de tus ancestros, para que comprendieras que en este pedazo del planeta que solía ser de oportunidades, el trabajo digno y el estudio a conciencia te abrirían las puertas del mañana donde te ganarías el pan con dignidad y suficiencia y levantarías una familia orgullosa de tus logros y firmeza. No pude prever que algún día gris del alma, te abrazaría antes de dejarte partir a tierras lejanas que no son la tuya ni la mía y desde donde no me cuentas tu llanto nocturno para no incrementar el mío diurno, lo cual me atormenta. Parajes donde la venezolanidad tatuada en la piel te duele con cada noticia que vuela. Paisajes donde no puedo abrazarte. Colores que convierten las horas en años por cada segundo malhadado en que no puedo verte ni escucharte.

Te juro que quise ser el mejor padre del mundo, el que de sobra te merecías por tu belleza, bondad e inteligencia. De nada sirve rogarte me perdones al reconocer que no estuve a la altura del compromiso. Por cobardía, ignorancia, comodidad o conveniencia, no hice la tarea. De una u otra forma, me desatendí del destino del país que tanto me prodigó y que tanto debió prometerte. Yo, que fui hijo educado y saneado por la democracia, cuando los hipócritas que rumiaban la derrota despotricaron contra ella, o callé de manera cómplice o no argumenté lo suficiente para desmontar la farsa de quienes anhelaban el poder sólo por revancha o para enriquecerse impúdicamente asumiendo la nación como patrimonio de hacienda. Más de una vez, como tantos de mi generación, miré para otro lado al disfrutar de la renta petrolera y poco o nada me importó que el futuro del país se comprometiera pues mi presente era una fiesta. Fui egoísta como el que más. No entendí que el sufrimiento de millones debió importarme ya que el hombre pierde su esencia si olvida que el llanto de los otros es el grito de su conciencia. Ahora, con voz plañidera impropia de la hombría, pregunto por los pasillos a dónde se fue el país. La interrogante que debe atormentarme es por qué me mimetice vergonzosamente y apoyé o no hice lo oportuno y conducente para evitar que los farsantes, malévolos y cebados de siempre lo llevaran al despeñadero o lo contabilizaran en cuentas secretas abiertas allende nuestras fronteras. Debí seguir el hidalgo ejemplo de Alonso Andrea de Ledesma, pero ni siquiera me molesté en saber quién era.

Hijo mío: hoy estás en la calle para mi vergüenza y mi angustia. Lograste ser mucho más que tu padre. Si de algo sirve, Dios te bendiga.

Historiador

Universidad Simón Bolívar

@luisbutto3