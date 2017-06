Publicado en: Opinión

Jun 18, 2017 12:14 pm

Difícil alcanzar consenso en la OEA, al menos al momento de redactar estas líneas (sábado por la tarde). La geopolítica y los intereses de algunos países lo impiden. Ayuda también que a lo interno, en Venezuela, tampoco lo tengamos. No lo tenemos por cuanto quienes se oponen a Nicolas Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente no se acercan, no conversan, no acuerdan y desde el régimen mismo tampoco surge un papel de trabajo sobre el cual trabajar y medidas de gobernanza menos, sumidos como están en sus propios enfrentamientos internos en defensa de sus parcelas de poder. Ideas van y vienen pero sin lograr síes y noes en ninguno de los ítems. Pasa que la MUD resultó ser una estructura electoral formidable para ganar la AN pero en su versión “Unidad Venezuela” no ha sido capaz de generar políticas reales de cambio, perdida como esta en las contradicciones internas de las dos Primero Justicia, las varias Voluntad Popular fundamentalmente dado que AD, Un Nuevo Tiempo y Avanzada progresista se asumen marchan a una sola voz mientras que María Corina va por el todo o nada haciendo difícil llegar a ninguna parte. Apostaron por el quiebre del apoyo interno del régimen y ahora que sus primeras expresiones se han manifestado no han sabido que hacer con ellas por miedo al costo político (afirman que tienen una estrategia y que la anunciaran esta semana que comienza). Pasa también que la disidencia del chavismo, y en particular a la ANC, aún no alcanza una expresión corporativa cierta, tímida como ha sido en expresarse y el estamento militar, “la mano que mece la cuna”, como la llaman por ahí, juega al golpe y cuido de cara a los ascensos y nombramientos del próximo 5 de julio.

Así las cosas difícil en la OEA acordar nada, o casi nada más bien.

Circulará un papel de trabajo que apunta a temas ya conocidos (elecciones, liberación de presos políticos, apertura del canal humanitario, reconocimiento pleno de la AN); se asomara la idea de la constitución de un grupo de amigos. Cancilleres tendrán sus momentos y discursos, Delcy Eloina incluida, pero a la hora de contar votos parece es poco lo que se avanzará como no sea en lo del Grupo de Amigos de cara a un dialogo para el que El Vaticano se ha ofrecido solo sí hay concesiones y garantías.

El Secretario de Estado de USA Rex Tillerston parece haber vislumbrado el escenario con antelación, tanto que prefirió quedarse en casa atento a otro de sus dolores de cabeza hoy, Qatar. Una salida elegante, diplomáticamente hablando, diremos otros.

Amanecerá y veremos.

…

Textual. “A Luisa Ortega la valoro por su presente y no por su pasado” (Ángel Lombardi).

…

La protesta de calle ha rendido sus frutos y los seguirá dando. Es la principal baza de lucha contra el régimen. Lejos de desfallecer, de amainar, como a veces lo pareciera, recarga baterías y se expresará con contundencia en el momento debido. Tiene suficiente motivos para hacerlo. Empero la calle también se anarquiza, deviene en violencia a falta de conducción política. El Régimen lo sabe y la atiza, les conviene en todo sentido para justificar sus desmanes y la aplicación de medidas extremas. Ojo avizor, muestras de su insensibilidad ha dado y de sobra.

…

Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia Zulia han trasladado su particular batalla a parroquias municipios con el tema de la Constituyente como bandera. Asambleas Ciudadanas y Vecinales se multiplican por doquier llevando a todos el alerta necesaria sobre los peligros de aprobarse. Pasión por Maracaibo, con Carlos Alaimo al frente, que no tiene velas en aquella batalla hace lo propio al plantearse unas 800 asambleas en todo el Zulia con igual propósito. Las resultas de una hipotética asamblea nacional constituyente nos afecta a todos, caro lector y no al estamento político como he escuchado reiteradamente por ahí, la desinformación también hay que combatirla, genera indiferencia.

…

Oído. “Si las elecciones regionales se hubieran realizado en diciembre pasado Arias Cárdenas no sería gobernador y ninguna de sus promesas habría cumplido” (Francisco Rojas en La Pata del Colibrí ayer sábado).

…

La incorporación de José Luis Alcalá y Lucrecia Morales como representantes de UNT en la MUD – Zulia (la de AD y UNT) es una jugada de mayor calado que se propone el partido de la casita. Rostros frescos para acercarse a la clase media y media alta en la que sondeos de opinión muestran una baja sensible, un rechazo exagerado, hacia sus líderes naturales. Claro que con excepciones, solo que me las reservo por ahora. De entrada, José Luis y Lucrecia deben apostar por la unidad seria, real en la Mesa de la Unidad. De no lograrlo, todo lo que hagan no será más que pamplinas. Reconocer el liderazgo alcanzado en estas lides por Gustavo Ruiz de Voluntad Popular sería un buen comienzo.

La estancia de Ricardo Combellas en estos predios a mediados de semana pudiera abonar en ello.

…

Textual. “La democracia no es otra cosa que el caos provisto de urnas electorales” (JL Borges citando a Thomas Carlyle)

…

¿Qué leo? “Las Memorias de la II Guerra Mundial” de Sir Winston Churchill (Nobel de Literatura 1956). Las releo más bien. Siempre me resulta inspirador medir al hombre y sus circunstancias y Sir Churchill, uno de los hombres fundamentales del siglo XX es buena muestra de ello. El jueves 22 a las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio de Maracaibo se presenta “6 pasos para abatir la adversidad. La Resilencia desde el Enfoque de la PNL” de Nelson Quintero Weffer. El presidente de la Cámara Inmobiliaria del Zulia reflexiona en sus páginas sobre el por qué algunas personas reaccionan de forma diferente ante la pérdida de un trabajo, la quiebra de una empresa, una enfermedad difícil, la muerte de un ser querido, una situación inesperada. Que les permite a unos adaptarse en forma constructiva con el transcurrir del tiempo, mientras otros sucumben a la tragedia sin poder recuperarse. Sin duda toda una guía de viaje, que muestra el camino elegido por quienes enfrentan constructivamente las situaciones difíciles en su vida. Incluye también un modelo, una ruta un camino de seis pasos: Alcance, Balance, Autocontrol, Temporalidad, Interpretación, Relación sostenido por algunas técnicas aportadas por el PNL. Allí estaremos.

Titular (el de la semana): “Control militar del sistema alimentario agravó la crisis” (El Nacional)

…

Fedecamaras Zulia. Superado el bache que supuso la elección de su mesa directiva para los próximos dos años, el equipo liderado por Franco Cafoncelli tenía otro reto en lo inmediato. Vencer las reservas de la Comisión de Seguridad del órgano cúpula empresarial que lidera Miguel Dao sobre la conveniencia o no de realizar la 73 Asamblea Nacional en Maracaibo, reservas que compartían otros miembros del directorio e incluso otro vocero empresarial del patio. Aquí se tiene todo listo para los días 17 y 18 de julio próximo en el Hotel Intercontinental Maracaibo y la directiva regional dio todas las seguridades necesarias. Hay deseos y empeño para recibir a lo más granado del empresariado nacional y así lo ha puesto de manifiesto una y otra vez Canfoncelli. “Solo un cataclismo lo impide”, ha dicho. Para esos días por cierto, ya debe estar inaugurada la nueva sede de Fedecamaras Zulia en la PB del Edificio Zapara así como el “Plan Estratégico” del organismo que han venido construyendo con el apoyo de los técnicos e investigadores del IGEZ. Sin duda un buen arranque.

…

Día del Padre. “Por los padres que hoy son más dolor que fiesta. Por los que siguen apostando por este herido pero tenaz país” (@Leonardo_Padron). Al mío, esté donde esté, gracias por tanto!!!

