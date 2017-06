Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 18, 2017 10:26 am

El diputado a la Asamblea Nacional por el Psuv, Saúl Ortega, afirmó este domingo que el Gobierno se ha reunido en cinco oportunidades con el líder político Leopoldo López. Lapatilla.com

“La comisión de la verdad, que es integrada también por Delcy Rodríguez, se ha reunido con Leopoldo dentro Ramo Verde en unas cinco oportunidades (…) se la ha pedido que reconozca las víctimas para darle el beneficio que ha pedido pero parece que no quiere”.

A su juicio, la esposa del líder de Voluntad Popular Lilian Tintori han entorpecido el proceso debido a que no quiere que López salga en libertad. “Contrario a lo que ella dice, han sido las acciones del Gobierno con él. Se ha buscado de ayudar”.

Sobre la medida planteada de que Leopoldo López salga del país, dijo que tal cosa no se ha planteado en ningún momento “porque se traducirá en impunidad”.

Al ser consultado sobre las declaraciones de la Fiscal General, sostuvo que “ella al parecer se dio cuenta que luchó por algo que no quería (…) y ahora decidió apartarse de los venezolanos al falsear la realidad”.

“Luis Ortega Díaz no tiene derecho a decirnos que esos ‘caratapada’ no son violentos. Yo espero que ella rectifique, porque los funcionarios no son intocables y recibirá las sanciones correspondientes”, concluyó.