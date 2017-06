Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 18, 2017 10:38 am

“Seguimos en la Calle” fue la frase que acompañó a los Diputados Stalin González, José Manuel Olivares y Cesar Alonso, ayer sábado en su recorrido por el Estado Vargas, donde llevaron puerta a puerta los argumentos necesarios para que el pueblo condene y se oponga a la Asamblea Nacional Constituyente.

Nota de Prensa

Desde San Antonio de Naiguatá, el Jefe de la Fracción Parlamentaria de la Unidad, Stalin González, aseguró que durante su visita casa por casa “el clamor común de los guaireños fue comida, medicina y seguridad, reportando que además del agua, el gas ahora pasó a formar parte de los servicios básicos de mayor escasez en el estado”.

En el lugar el Diputado explicó, a la gran mayoría que abrió sus puertas, que una ANC “fundamentada en los principios constitucionales permitiría la participación popular tal y como sucedió en el 99. Los venezolanos votaríamos de manera directa, secreta y universal por un Sí o un No a la Constituyente; pero el viciado proceso que viene impuesto desde Miraflores y avalado por un CNE cómplice, se convirtió en un fraude al negarnos ese derecho a elegir”.

De esta manera González advirtió al gobierno que “no podrán engañar a los venezolanos con una oferta poco transparente, que está de espalda a la gente y que busca solo darles un cheque en blanco a los únicos responsables del desabastecimiento y los altos niveles de inseguridad que hoy vivimos”.

Indicó el Diputado que mientras escuchaban a los varguenses repetir “NO” a la Constituyente y exigir un mejor futuro, se sentía más seguro que nunca de estar en el camino correcto por la defensa y vigencia de la Constitución. “Ésta lucha no es un capricho, es una lucha por el restablecimiento de la institucionalidad, la democracia y la libertad de Venezuela”, puntualizó.

González reiteró que “la Constituyente no es la solución de la crisis que ellos mismos generaron; y si Maduro sigue en su plan de avanzar en su fraude constitucional, que además es rechazado por nueve de cada diez venezolano, nosotros nos mantendremos en las calles, renovando e intensificando, el tiempo que sea necesario, los mecanismos pacíficos de las protestas, alzando la voz por un país mejor y lleno de oportunidades”.

Finalmente el Parlamentario recordó que “la buena política es aquella que resuelve los problemas de la sociedad, más no el problema individual de quien sólo desea mantener el poder. El llamado es a parar ya esa locura llamada Constituyente que no abastecerá los anaqueles, no dotará los hospitales ni creara planes efectivos de seguridad que tanto necesitamos los venezolanos”.