Jun 18, 2017 8:45 pm

Un vehículo arrolló el domingo por la noche a varios peatones en el nordeste de Londres, causando “varios heridos”, anunció la policía, que efectuó una detención.

“La policía fue alertada a las 00H20 (23H20 GMT) después de fuera señalado que un vehículo colisionó con peatones”, informó la policía en un comunicado. “Hay un cierto número de heridos” y “una persona detenida”, según la misma fuente.

Nota en desarrollo…

This racist bastard ran over innocent civilians on their way home from taraweh #FinsburyPark pic.twitter.com/YHvsVZHqIY

— Didier (@Known_As_H) 18 de junio de 2017