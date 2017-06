Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Jun 18, 2017 12:55 pm

Diosa Canales, cantante venezolana, ofreció declaraciones este sábado 17 de junio sobre la pelea que tuvo con la animadora zuliana Osmariel Villalobos la noche del viernes 16 de junio en el baño de un reconocido gimnasio de Caracas.

“Estoy consternada del por qué siempre la prensa saca la información errada hacía mi persona, me encantaría saber ¿qué quiere la gente para mí? Yo me comporte a la altura en Portadas cuando me quisieron humillar y hasta le pedí disculpas a Osmariel”.

Durante una entrevista en el programa Sábado en la noche, Canales dijo “Lamentablemente, ayer por primera vez nos encontramos a solas en el gimnasio y yo le dije que venía al programa a comentar lo que me hicieron, eso a ella la sacó de control, se me vino encima una mujer tan grande y yo tengo que defenderme. Yo no soy tan showsera para ir a una clínica ni nada, para eso existen los médicos forenses para presentar mi informe y la denuncia que yo hice”.