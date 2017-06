Publicado en: Opinión

Jun 19, 2017 9:00 pm

Los días pasan y la fecha de la realización de la elección de miembros de la constituyente, peligrosamente se acerca. En la oposición se dice que no va. Las marchas y las acciones de protestas no cesan. Los muertos tampoco dejan de aparecer. El gobierno sigue ganando, teóricamente hablando la Guerra Política. Ya el problema de estos que nos gobiernan, no es electoral. No les importa la popularidad. Saben que no la tienen, ni la tendrán. Para lograrlo necesitan un gobierno que le otorgue “la mayor suma de felicidad al pueblo”. Es imposible con la visión de país que nos gobierna. Por eso ellos solo juegan a mantener el poder. Así son históricamente los comunistas y sus dictaduras totalitarias. La desaparecida Unión Soviética y la actual Cuba son un buen ejemplo. La democracia termina por ser incomoda a quienes gobiernan como Stalín, como Fidel, como Mao.

Son excelentemente buenos en hacer lo malo.

La última jugada del gobierno tiene “piquete”. No es fácil. La oposición esta como el viejo sabio del cuento, donde un niño lo quiere engañar y esconde en su mano un pájaro y le pregunta ¿Está vivo o está muerto? El viejo sabio debe responder pero sabe que ante cualquier opción que escoja, el niño apretara o aflojara el puño de su mano, decidiendo él y no el viejo, el futuro del animal. Inquieto el joven pregunta y el viejo sabio responde: “Será lo que tu decidas”.

A mi juicio, una situación similar vive el pueblo venezolano y en especial, sus líderes. Sin analizar se decidió no participar en la elección constituyente y si esta se realiza, asumiremos todos las consecuencias. Lo mismo pudiera suceder con la decisión de participar o no en las elecciones de Gobernadores.

Muchos plantean igual, no ir. No analizan. No discuten. No revisan escenarios. Y antes de que los radicales sin leer completo, me hagan trizas, es un error responder emocionalmente a una jugada bien planeada, no por Maduro, sino por quien lo dirige desde la isla.

Muchos no quieren ni negociar, ni dialogar. Es de alta traición para ellos plantearlo. Mientras nuestros jóvenes siguen muriendo en las calles. El gobierno caerá por estos desordenes o por un golpe de estado, señalan dentro de sus justificaciones. Salvo mejor información, soy contrario a ceder espacios y actuar sin pensar.

No ir a la elección de Gobernadores implica perder una nueva posibilidad de derrotar al gobierno. Como respuesta aducen que no hay ninguna oportunidad de ganar, como si en estos 19 años de falsa revolución, la oposición no hubiera ganado ningún espacio.

Hemos ganado Gobernaciones, Alcaldías, Concejales, Legisladores Regionales y Diputados a la Asamblea Nacional. En peores circunstancias, con un PSUV en el pasado fortalecido. Hoy en esta crisis, con un Maduro rosando el 10% de popularidad, ¿Es más fácil perder? Probablemente yo desconozco otros argumentos y de seguro recibiré esos aportes en las críticas.

CREEMOS O NO EN EL TSJ

Si estamos aceptando ir al Tribunal Supremo de Justicia. El mismo integrado por Magistrados inscritos en el PSUV y que ahora Luisa Ortega “redescubrió”. Es un TSJ “ilegitimo” pero acompañamos y firmamos el escrito de la Fiscal.

Sigue funcionando la Asamblea Nacional, espacio que ganamos en Diciembre del 2015, a pesar de que ninguna institución gubernamental le presta atención. Allí están nuestros diputados. Devengando un sueldo a través de una Fundación, creada por Diosdado por cierto. Algunos como los diputados de Lara, con camionetas y escoltas asignados. Otros recorriendo el planeta cobrando en dólares del Parlasur y del Parlamento Andino. ¿Por qué no renuncian los diputados? Si son un “cero a la izquierda, ¿Por qué siguen allí?

Simple respuesta: Es un espacio conquistado y no se puede por las buenas ceder.

EL JUEGO QUE JUGAMOS

¡Ah! si entonces la postura es no caer en trampas, no legitimar, no hacerle el juego al gobierno, pues abandonemos todos los espacios y vámonos a la resistencia completa, sin inmunidad, sin escenarios que defender, sin miedo a jugárnosla completa, abandonemos nuestra zona de confort. No quiero ver privilegios para nadie.

Deben RENUNCIAR de inmediato los actuales Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Legisladores y Concejales. Bajo el razonamiento de no participar en ninguna elección, es lo mismo estar y no ir. A lo sumo en unos meses serán destituidos, cuando se instale el parapeto constitucional.

A mi juicio, no hay argumentos válidos. Si usted gana una gobernación y después lo quitan, es lo mismo que harán con los actuales en muy poco tiempo.

LOS RADICALES ENTONCES TIENEN RAZON

O se es completa oposición, resistencia, o no se es nada. Ese es el mensaje que me dan cuando de plano y sin analizar dicen que no vamos a las elecciones de gobernadores, ni vamos a “negociar”, ni hablar, ni nada. Calle y calle.

Muchos como yo, no tenemos opción. No podemos emigrar. Vivimos la crisis en intensidad. Yo no puedo enviar a mis hijos al exterior. Yo no puedo recorrer Europa, América, y “echarme palos parejos” en los mejores hoteles del planeta. SI caigo preso, no puedo aportar a una nómina de policías para que me traten bien, me dejen tener celular e internet.

Seguiremos en espera de lo que decida la OEA, ONU o de que mañana salga el Comandante del Ejército a decir, que no respalda la constituyente.

No se puede perder la esperanza.

También hay queridos amigos de la MUD, que reinventarla, alimentarla.

CAPRILES PIENSA DISTINTO

Acierta el líder Mirandino cuando asoma esta posibilidad, buscando garantías sobre la permanencia de los gobernadores, ante la inminencia de la constituyente. Capriles y Henry Ramos, últimamente conversan mucho.

GUERRA AVISADA

Para los que comparan Venezuela con Ucrania, ciertamente en Venezuela ha protestado más gente que en el lejano país. Solo que en aquel, no se avisaba y fue permanente, sin retorno. Guerra avisada solo seguirá produciendo muertos del lado más débil, en esta guerra desigual.

RUMORES DE GOLPE

Mis conceptos obedecen a situaciones que tal vez desconozco. Henry Ramos Allup, aclara que la oposición no busca dar un “golpe”, sin embargo, alerto que el mismo “…está rodando en los cuarteles”. Recordé la historia de Acción Democrática en 1945 y 1948.

LUISA ESTA MONTADA EN SU CANDIDATURA

¿A Presidenta? ¿A Gobernadora? ¿A jefa de una Junta de Transición? Todo es posible, en este país algunas veces “sui generis” en cambios políticos. Ahora la Fiscal y su esposo, como la desaparecida YVKE Mundial “No tiene miedo”. La mencionada pareja sabe que su “cuero” peligra, si llegase el parapeto constituyente a instalarse.

Globovisión es su portaviones. Su aparato comunicacional. Hoy se lanzó su primer discurso, tipo Chávez cuando demostró lo que siempre fue, un fracasado militar. Luisa ante su nómina de simpatizantes del ministerio público, hablo del hambre, de los problemas de la gente. Es una Luisa política.

La verdadera Luisa empieza a aparecer.

Como dice “ingenuamente” y sin desparpajo la diputada Gaby Arellano “Se quitó la chaqueta del PSUV y se puso la de la constitución”.

De hecho, Luisa y su pleito con el gobierno, más el “rollo” de Diosa Canal contra Osmariel, ocuparon la atención mediática en la semana que culminó.

CARABOBO

No sé si reírme o molestarme. Diosdado Cabello estuvo en Valencia y señalo “esta es una batalla contra la violencia como forma de hacer política”. Cabello, llegó a respaldar a sus candidatos al Parapeto constituyente encabezado por el Gobernador en separación Francisco Ameliach.

COJEDES

Confusa la situación de la oposición. El PSUV mantiene una posición cercana al 30% y la oposición luce aún muy dispersa entre los diversos liderazgos. A pesar de esto, en el eje de la carretera, tradicionalmente chavista, hoy en día, gana un opositor. Pudiera ser Alberto Galindez, Dennis Fernández o Alexander Mireles; mientras que Gonzalo Mujica cede posiciones ante los dirigentes antes mencionados.

ZULIA

DENUNCIA: Quieren injustamente, despedir progresivamente a los trabajadores de Control de solidos que laboran en las gabarras en el lago de Maracaibo. Hoy nuevamente tomaron la calle frente al Edificio Miranda de PDVSA y acusan de esta arbitrariedad, a José Ramos, Abelardo Barriga, Marcial Matheus y Edgar Gamboa. Son más de 50 trabajadores los afectados y según los denunciantes, la empresa no tiene presupuesto para seguir con las operaciones normales en el lago y en tierra. Por eso quieren recortar presupuesto afectando a los padres de familia que hacen vida en lo que queda de la industria petrolera.

MUNICIPIO SUCRE: Lamentamos y denunciamos la arbitrariedad cometida en la madrugada de este jueves 15 de junio, cuando allanaron las casas de dos dirigentes de la MUD Sucre, ambos pertenecientes a la tolda política Un Nuevo Tiempo, uno es el concejal Manuel Solarte, el otro el Secretario General de la JDS Frank David Solarte.

