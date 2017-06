Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 19, 2017 1:19 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró este lunes que el pueblo venezolano es el único facultado para no permitir que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no sea aprobada, así como también que la calle es el camino para que el proceso fraudulento no se dé en Venezuela.

LaPatilla.com

“La calle es el camino para que el proceso fraudulento no se dé en Venezuela, pero el único con poder para decidir si va o no, es el pueblo venezolano”, dijo Capriles desde uno de los puntos de concentración en Caracas.

“Con estas acciones de calle lo que pedimos es que se eche para atrás ese proceso fraudulento. Los venezolanos luchamos para que el pueblo pueda concurrir libremente a expresarse”, indicó.

Aseveró que “seguirán dándose pronunciamos internos en el chavismo contra la constituyente de Maduro, aunque el gobierno intente ocultarlo, el paso dado la fiscal es la prueba”.

“Los venezolanos queremos rescatar la democracia y solución a nuestros problemas. El país cada día se hunde más y Venezuela es cada uno de los 30 millones de venezolanos”, reiteró.

Aclaró que en las próximas horas la Mesa de la Unidad Democrática dará a conocer la ruta para los próximos días “y así hasta conseguir la disolución del país, estimado para el 30 de julio”.