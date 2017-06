Publicado en: Actualidad, Internacionales

Jun 19, 2017 8:37 pm

Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) trabajan para llegar a una resolución de consenso sobre la crisis en Venezuela, en el marco de la asamblea general del organismo que comenzó el lunes en el centro turístico de Cancún.

Existe un proyecto de resolución sobre Venezuela promovido por un grupo de 14 países formado principalmente por varios de Sudamérica y que comprende a México y Estados Unidos, y otro que viene de los países del Caribe, que también son 14 e incluye a pequeñas naciones que han sido beneficiadas por un programa venezolano de venta petróleo en condiciones preferenciales.

20 países a favor de una acción que ayude a los venezolanos y ponga en orden un gobierno bolivariano fuera de sus cabales, que arrastra ineficienciay muertes. 5 en contra, Evo & Co., las islas que chupan petróleo y ocho guabinosos, que aún no abren los ojos a lo mal que la pasa el pueblo venezolano, y no emiten opinión.

Así quedó la votación OEA de este lunes 19 de junio.