Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 19, 2017 6:56 pm

Fabián Urbina resultó asesinado en la tarde de este 19 de junio en la ciudad de Caracas, cuando al menos un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, disparó contra un nutrido grupo de manifestantes.

Esta es una entrada, del pasado 7 de junio del 2016 de su blog personal.

La represión acabó con la vida de este chamo venezolano, así pensaba Fabián hace poco más de un año.

¡Hola! Mi nombre es Fabian Urbina, cuento con 16 años de edad y actualmente vivo en Venezuela, junto a mis dos padres y mi hermana.

Es algo difícil empezar un blog de consciencia cuando muy poco interés a dicho tema ves a tu alrededor, pero, ¿si muchos lo han hecho al rededor del mundo, por que yo no intentarlo?

Con la situación en la que se encuentra mi país, teniendo solo 16 años, no puedo hacer mucho mas que expresar mis ideas y pensamientos por un blog como este, sin la posibilidad de votar o de ejercer algún derecho legal debido a que no he cumplido la mayoría de edad, si me guardo las cosas que pienso llegare a un punto en donde lo que menos me quede seria la cordura jajaja.

Aprovechare para darles un resumen acerca de lo que ha sido mi vida, en la parte social, familiar y económica. No esta de mas aclarar, que como adolescente, al igual que muchas de mis amistades y muchos chicos y chicas contemporáneos conmigo en todas partes del mundo, he pasado por distintas situaciones, entre ellas felices y difíciles como por ejemplo los distintos desamores que todos alguna vez experimentado y a su vez las veces que compartimos con personas que marcan de forma positiva nuestras vidas, el hecho de conocer nuestras distintas facetas y descubrir que no todo es tan fácil como cuando niños pero mientras tanto poder notar que es importante hacernos cargo de muchas cosas que antes ni conocíamos, pues, son muchas esas cosas entre otras que engloban lo que seria conocernos realmente como personas, y nada es mas importante en la vida de una persona que eso pues si no nos conocemos, no podemos saber que queremos realmente y por ende terminaríamos sin lograr muchas de nuestras metas.

Con mi corta edad, he tenido la oportunidad de conocer diversas cosas acerca del mundo y acerca de mi, ya que a los 6 años conocí a la que fue mi primer amor infantil, durante esa etapa viví muchas cosas agradables pues en lo que era mi inocencia no conocía otras cosas que solo jugar con mis compañeros y amigos de mi urbanismo casi todas las tardes luego de llegar del colegio. Ya al crecer, aunque las cosas transcurrieron con normalidad, desde 6to grado empece a notar un cambio en mi estilo de vida, pues veía mucho desagrado en mis padres acerca de la situación economía, y, aunque en ese momento yo no la entendiera, podía notar como poco a poco se iba dificultando y aminorando la accesibilidad a distintas cosas de consumo básico. Mientras eso sucedía en mi casa, al pasar ya a 1er año de bachillerato, conocí a una chica que para ese momento me encantó, pues llego el punto en que solo asistía al liceo solo por ella, a pesar de que como estoy seguro a muchos les ha sucedido, me dejo en la friendzone y fue allí cuando experimente por primera vez lo que seria eso.

He tenido experiencias en lo amoroso y en lo familiar, he tenido que superar personas y conocer otras nuevas, y he tenido que lidiar con problemas económicos dentro de mi núcleo familiar, los cuales como explique empezaron desde temprano en mi vida y poco a poco a raíz de eso se fueron agraviando, aun mas cuando el gobierno en nada ayuda sino que mas bien empeora las cosas. Para explicar esto ultimo, para los que no son de Venezuela, la situación en mi país desde hace aproximadamente 6 años para acá (que ha sido cuando en lo personal yo la he notado), ha ido de mal en peor, pues los alimentos básicos como el café, la leche en polvo y la harina empezaron a escarcear ya que por culpa de una terrible administración por parte de las empresas publicas subsidiadas por el gobierno, muchos de esos alimentos se dejaron de producir dejando solo a una empresa encargada de la mayor parte de la producción en el país. Gracias a esto, poco a poco empezaron a escasear otros productos, ya no solo alimenticios sino básicos como lo son el jabón de baño, el jabón liquido, jabón en polvo, papel higiénico, champo… Lo se, la lista es algo larga, y aun así no nombre todos los productos que con dificultad se consiguen.

A parte de la falta de productos en mi país, otro problema que ha afectado directamente la vida del Venezolano ha sido la inseguridad y la inflación, ya que, aunque no lo crean, al menos en mi ciudad Maracay, ha habido un elevado incremento de la inseguridad desde hace aproximadamente 4 años para acá, el robo de vehículos y los asesinatos continuos han hecho de lo poco visto algo ya muy cotidiano, y, con respecto a la inflación, desde aproximadamente dos años hasta la fecha actual, la inflación se convirtió en hiper inflación, y por dar un ejemplo, nombrare uno de mis productos favoritos por consumir como lo es el Pirulin y es que cuando yo estaba en 3er año de bachillerato, solo con 100 bolívares fuertes me compraba 3 paquetes de ese producto con 12 unidades cada uno ya que en ese entonces no costaban mas de 30 bolívares cada paquete, y, hoy en dia saliendo de 5to año de bachillerato, ese mismo paquete se encuentra en 650 bolívares fuertes, y así ha sucedido con cada producto que se compra en Venezuela.

Es importante resaltar el hecho que debido a mis experiencias sociales con respecto a lo que puedo ver cada día en mi país, una de mis mas grandes y principales metas es lograr cambiar al mundo aunque sea en lo mas mínimo, y que a su vez, eso pueda motivar a otras personas hacer por su parte un cambio igual o de mayor impacto, pues, pienso que si no nos hacemos cargo de lo que nos importa nada nunca cambiara, y estoy seguro de que muchos de ustedes al igual que a mi, no están de acuerdo con esas cosas injustas que somos capaces de presenciar cada día y que por una cosa u otra, nos sentimos impotentes de lograr un cambio cuando lo único que necesitamos es la suficiente convicción para empezar hacer lo que podamos.

En fin, eso ha sido la introducción en lo que me definiría yo como persona y como describiría de la forma mas resumida mi punto de vista hacia las cosas, he decidido empezar este blog con la esperanza de poder dar mi perspectiva ante las cosas y así cada uno de ustedes que desee dar su opinión también lo haga. Se que no tengo mucha experiencia en esto de redactar y quizás he tenido y tendré algunos errores, pero prometo poco a poco ir mejorando el estilo de mis post y como estos se desarrollan.

Con esto me despido por esta vez, próximamente colocare un nuevo post el cual espero que lean con mucho agrado.

¡Les deseo un gran y feliz día a todos!