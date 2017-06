Publicado en: Actualidad, Nacionales

El dirigente opositor recalcó este lunes que la protesta no va a amainar y que la gente seguirá en las calles por la necesidad de salir de esta crisis espantosa por la que atraviesa Venezuela, mientras el régimen se empeña en agudizarla y permanecer en el poder aun en contra de la voluntad popular.

Nota de prensa

Las declaraciones las ofreció desde el punto de concentración de la plaza Brión de Chacaito en el marco de la actividad llamada “Toma de Caracas”, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, cuyo destino era la sede del CNE. Desde allí enfatizó: “seguiremos en las calles, no declinaremos en nuestro propósito, seguiremos defendiendo al pueblo venezolano y no descansaremos hasta que tengamos otro régimen que respete la constitución (…) si tuvieran vergüenza pondrían el poder a disposición del pueblo y se retirarían definitivamente del ejercicio del poder”.

El diputado también se refirió a la sesión a realizarse el día de hoy en la Organización de Estados Americanos, respecto a lo cual expresó que al gobierno no le queda otra opción sino asistir esos eventos para tratar de defenderse, aunque defensa no tenga, tras ser acusado en todos los foros internacionales y en los organismos de los que forma parte, de ser el responsable de esta terrible crisis que está azotando a nuestro país. “El solo hecho de que en la OEA, en la ONU, y en todos los foros internacionales se hable de Venezuela, es porque aquí hay una espantosa crisis que el gobierno insiste en ocultar y decir que no existe”, puntualizó.

Asimismo, relató lo vivido el pasado fin de semana durante su visita al estado Táchira, viaje en el que tardó 20 horas en carretera para llegar pues le fue prohibida la venta de boletos aéreos. Describió que en todos los pueblos aledaños a la carretera principal, se encontró con protestas sistemáticas por falta de gas, electricidad, alimentos y medicinas: “yo puedo decir, por ser testigo presencial de los eventos, que en todo el país la situación de crisis se está agudizando de manera por demás acelerada, es una crisis angustiante”.

Finalmente señaló que el régimen siempre utiliza la expresión “sea como sea” cuando se trata de violar la Constitución, porque para ellos lo mas importante no es el pueblo de Venezuela sino permanecer en el poder: “ese es su empeño, su manía y he aquí nuestra perseverancia y nuestra resistencia para tratar de salir lo antes posible de manera democrática pacifica y constitucional este régimen”.