Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 19, 2017 3:44 pm

Este inicio de semana la Unidad democrática, extendió a la ciudadanía una invitación para tomar toda Caracas, hacia el Consejo Nacional Electoral, en el marco de la reunión que tendrá lugar en la Organización de los Estados Americanos, en la movilización, el diputado Richard Blanco estuvo en compañía de las Concejales Metropolitanos de Caracas, Adriana Aguilera y Gladys Castillo, los diputados Biaggio Pillieri, Simón Calzadilla, la diputada María Verónica Rengifo, la Dirigente de Vente Venezuela María Corina Machado, el concejal Jesús Armas y dirigentes de Alianza Bravo Pueblo, se concentraron en el Centro Comercial La Villa, parroquia La Vega, municipio Libertador, para marchar masivamente hasta el punto destinado.

Nota de prensa

En el marco de la reunión número 47 que sostendrán los cancilleres de la OEA, con respecto a la tensa situación en Venezuela, reunión que tendrá continuidad a la que fuera suspendida el pasado 31 de mayo por algunos desacuerdos entre los países participantes, bajo la consigna de “Todos a Caracas”, se dispusieron de varios puntos para ejercer la protesta pacífica en el Este y Oeste de la ciudad.

Richard Blanco, rodeado de incontables vecinos del municipio Libertador dijo, “le pedimos a la OEA, que vuelque sus ojos a la crisis que ellos saben bien, está padeciendo nuestro pueblo, estamos en medio de una crisis humanitaria, una de las peores en la historia de América Latina, por los presos políticos, por los hombres y mujeres que nos han asesinado, por la despiadada represión. Venezuela está en sus manos cancilleres, cumplan con la verdad”.

Blanco precisó, “hoy vamos al CNE, por esa Constituyente Comunal o militarista es un proceso irritó, el país mayoritariamente está saliendo, por ejemplo los jóvenes que están saliendo de otros estados, están siendo reprimidos, valientes son, por ir contra la corriente de la dictadura. Permitir esa Constituyente significaría el fin de la República como la conocemos”.

La Guardia Nacional Bolivariana, impidió que la multitud se abriera paso hasta el CNE, reprimiendo a la población, “con semejante crudeza nos reprimen sin mirar a quien, pero estamos junto a los vecinos del sector porque si ellos no se rinden, mucho menos lo haremos nosotros, aquí nos quedaremos aguantando gas del bueno, esquivando los perdigones, poniéndole la cara al terror que aplican estos funcionarios, que venezolanos no han de ser, porque no han de ser porque nadie que sea tu coterráneo puede maltratar de esa forma, sin sentir remordimiento por el daño que le haces a tu patria. Ellos han apretado las tuercas de la represión porque saben que llegó el final y no contaban con la valentía de los venezolanos que se cansaron de vivir subyugados por el régimen” puntualizó.

La represión en las inmediaciones del Centro Comercial Multiplaza el Paraíso dejó heridas a Auradys Materán una de las periodistas de la tolda vinotinto y del diputado Richard Blanco, y también a la diputada de Alianza Bravo del estado Aragua Pueblo María Verónica Rengifo, donde la legisladora expresó lo siguiente “Ante la arremetida del régimen en su feroz represión, y los heridos que dejan, solo nos conduce a seguir estando de manera permanente en las calles, no podrán con toda la mayoría que pide a gritos libertad, esa constituyente no va, estamos en representación de nuestro Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma quien hoy cumple 28 meses secuestrado por el régimen, por él y por todos los presos políticos también nos mantendremos la lucha” Finalizó.