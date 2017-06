Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 19, 2017 1:23 pm

En el marco de la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y durante la jornada de protesta #TodosPaCaracas convocada por la Unidad Democrática, la activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López, recordó a los países miembros de la organización que el sistema se creó para proteger a los pueblos, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional a fijar posición por la reiterada violación de derechos humanos en Venezuela.

Nota de prensa

“Hoy es el día 80 de nuestra resistencia, estamos en la calle tratando de sobrevivir por la democracia. Estamos protestando porque no hay comida, porque no hay medicinas, porque los hospitales están en ruinas, porque nos han arrebatado la democracia. Hoy les doy un mensaje a los países de la OEA recuerden que el sistema se creó para proteger a los pueblos. Las fuerzas del Estado disparan a quemarropa a los venezolanos, ya van 75 muertes. Las islas del Caribe saben que está pasando y Maduro se quiere llevar por el medio esto. Quiere poner una Constituyente sin consultar al pueblo y el pueblo no quiere eso, lo que quiere es elecciones generales y apertura del canal humanitario. El mismo presidente de Guyana dijo que Maduro utiliza la represión para que no lo saquen del poder”.

Asimismo, la esposa del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, envió un mensaje a la Fiscal Luisa Ortega Díaz para continúe actuando con la verdad y apegada a las leyes. “A la Fiscal y a toda la Institución, es difícil para nosotros víctimas de la injusticia dar un respaldo, pero lo damos. Aquí estamos esposas de presos políticos y madres de víctimas, hemos sido víctimas de mucha injusticia, pero le damos el apoyo porque hoy toda su gente quiere respeto a las leyes, a la Constitución y quieren salir de todas las amenazas. Está denunciando la verdad, las cosas cambian, todos van hacia adelante. A todos los Poderes Públicos les digo, llénense de fuerza, de fe, sean valientes y hablen con la verdad”.

Tintori, acompañada por Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno (+), Patricia de Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal y María Alejandra García, esposa del concejal encarcelado José Vicente García, instó a todo el pueblo venezolano a permanecer en la calle de forma pacífica. “Convocamos a todos los venezolanos a que salgan de sus casas pacíficamente a las calles, unidos, sin importar de que partido sean, porque es la soberanía lo que estamos defendiendo. No estamos solos, somos el 90% de los venezolanos en compañía de la comunidad internacional”.

Para finalizar, Tintori recibió a los estudiante que caminaron 380 kilómetros por la libertad de Venezuela. El estudiante Euric Vergara, quien caminó junto a sus compañeros desde Barquisimeto durante 11 días, expresó que “salimos 10 estudiantes de Lara y caminamos por 11 días, fue una travesía hermosa porque en todas las ciudades nos recibieron. Esta lucha es por todos los venezolanos, hoy día 80 de resistencia desde aquí le decimos a Maduro, llegamos a Caracas”.