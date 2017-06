Publicado en: Opinión

Jun 20, 2017 7:01 pm

La injerencia cubana en Venezuela data desde los años sesenta del siglo XX a través de las incursiones con soldados, armas y logística en tres oportunidades, apoyando la insurrección armada venezolana que pretendió instaurar un régimen comunista en la Patria de Bolívar. la guerrilla fue militar y políticamente derrotada por la fuerza armada nacional con el apoyo decidido de todas las fuerzas democráticas venezolanas, dejando centenares de muertos y heridos, además de daños a instalaciones petroleras y a otras infraestructuras productivas del país. Es de recordar que el primer país que visitó Fidel Castro luego de derrocar a Batista fue Venezuela como país petrolero. Castro tuvo la osadía de proponer al presidente Betancourt aún electo antes de tomar posesión, utilizar un porcentaje del petróleo nuestro para apoyar la revolución cubana y la revolución continental que se proponía impulsar. Fidel Castro le puso el ojo a nuestro petróleo y esperaba cualquier oportunidad para lograrlo. Domó a Hugo Chávez Frías como el pupilo que necesitaba en Venezuela para lograr sus mesiánicos propósitos. Como se dice en el argot popular: Dicho y hecho, el finado presidente Hugo Chávez Frías quien lo despedía de Venezuela con besitos no tuvo escrúpulos en entregar un 5% de nuestro petróleo al déspota cubano. Hoy estamos viviendo las consecuencias de la regaladera del petróleo nuestro y del régimen mas inepto y mas corrupto de nuestra historia republicana. Las misiones en salud, deportes, inteligencia y contrainteligencia son pagos aparte que viene haciendo Venezuela y no como lo ha dicho el gobierno de un trueque por petróleo.

En la Habana se fraguó la Asamblea Nacional Constituyente corporativa o comunal, en lo cual los Castro tienen un historial del sometimiento al pueblo cubano que no ha visto ninguna elección directa, universal y secreta (solamente las elecciones comunales de cuadros dentro del partido comunista)en casi 60 años de la dinnástica tiranía comunista, la más larga de las que han existido en Latinoamérica, batiendo incluso récord en el mundo. La ANC comunal o corporativa es una copia al carbón de las elecciones de cuadros del partido comunista cubano, las diferencias son de forma, no de fondo. La iniciativa del Sr. Maduro que le compete según la constitución la han presentado como una invitación a la Constituyente, además de no ser directa y universal como lo consagra la constitución del 99. Se trata de una burda estafa que vulnera nuestra carta magna, de allí el rechazo que mayoritariamente se viene expresando en las calles el pueblo venezolano que no está dispuesto a dejarse arrebatar los principios democráticos, éticos y libertarios conquistados en muchos años de lucha. En el día a día se suman voluntades en contra de el fraude constituyente, incluyendo a disidentes del chavismo que están conscientes del desastre madurista y de la estafa que se pretende realizar con esa constituyente inconstitucional que no tiene otro objetivo que terminar de apoderarse del Estado venezolano con una dictadura completamente abierta. el pueblo resiste y triunfará Dios mediante. El rechazo a esta espuria constituyente ya supera el 90%., se viene sumando el chavismo democrático.

Economista Profesor Titular de LUZ, Miembro de Venezuela Positiva, ex presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Edo Zulia. [email protected]