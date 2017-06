Publicado en: Actualidad, Salud

Jun 20, 2017

Una nueva amenaza se cierne en los niños del ala de nefrología que se encuentran recluidos en el Hospital Infantal J. M. De Los Ríos y es que además de las bacterias que tienen contaminada el agua y las máquinas con las que se realizan sus tratamientos, ahora un caso de varicela los mantiene en cuarentena, reseña El Universal.

Belén Arteaga, jefa del Servicio de Nefrología, explicó que hasta los momentos no hay ningún niño con varicela y que la medida se realizó por prevención debido a que la mamá de uno de los enfermos renales se contagió.

“La cuarentena es una medida de prevención. El hecho de que no haya casos no quiere decir que no los vaya a haber porque puede estar en periodo de incubación”, informó la galena.