Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 20, 2017 9:30 pm

Tras el pronunciamiento que este martes ofrecieran los factores políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática, en la que llamaron al país a desconocer definitivamente al gobierno y al proceso Constituyente que han convocado, el diputado y Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara explicó a los venezolanos paso a paso cuál será la ruta a seguir hasta alcanzar la libertad.

Nota de prensa

Esto, amparados en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional y con la propuesta de designar, desde el Parlamento, nuevos representantes de los Poderes Públicos, así como convocar a elecciones para contar con un nuevo gobierno.

“Es importante resaltar el tema de que se asume en esta posición el desconocimiento del régimen y eso se basa en el artículo 350 que es algo esencial, así como el artículo 333, que en este caso concreto se expresa en el desconocimiento activo del proceso constituyente, la designación de nuevos poderes público y la conformación de un nuevo gobierno a través de elecciones”, dijo.

En esto que calificaron como una “etapa decisiva de la lucha” la sociedad civil organizada tendrá la responsabilidad de manifestar públicamente su descontento con la propuesta que Nicolás Maduro lleva adelante sin haber consultado a los venezolanos como parte del Plan de Desconocimiento Activo.

“Para que no sea sólo la oposición en la Asamblea, sino cada ONG, cada asociación de vecinos, cada gremio, cada sindicato. El llamado es a que se reúnan y hagan constar en un acta que desconocen ese llamado fraudulento a la Constituyente y respaldan la conformación de nuevos poderes públicos y de un nuevo gobierno”, aclaró.

Otro planteamiento de lucha es la conformación de los Comités de Rescate de la Democracia, en los que cada comunidad se pueda reunir y antes del 30 de julio declaren su decisión firme de no permitir que esos sus centros de votación sean usados para violar la Constitución.

“Ese mismo Comité de Rescate de la Democracia nos va a permitir activar el gran llamado de esta oposición, que es la protesta nacional permanente”, manifestó.

La “calle sin retorno”

Aunque para muchos esta fase de la resistencia ya está activada, para Freddy Guevara la protesta permanente, que a su juicio sería la aplicación de todos los mecanismos de la manifestación pacífica en todo el país y al mismo tiempo, requiere de un nivel de organización que alcanzaremos pronto con la activación de los Comités de Rescate de la Democracia y estaría muy próxima a ser convocada.

“Obviamente el día no se puede anunciar de una vez por razones de lógica, porque no podemos adelantarle nada al régimen para que se preparen, pero si se asume que hay una decisión de toda la Unidad de elevar esto a una fase decisiva. (…) Lo más importante de ese punto es donde dice ‘hasta lograr la libertad de Venezuela’. Es decir, es lo que muchas veces han llamado ‘calle sin retorno’, ‘protesta indefinida’, pero eso tiene que ser organizado, no puede activarse de un día para el otro porque el éxito está en que no sólo se den las protestas donde se han dado sino que sean en todo el país. Las protestas de esta etapa van desde las cacerolas, tranca de todas las vías, hasta la huelga general. Vamos a usar todos los mecanismos de protesta”, aseguró y precisó que el proceso de resistencia en el país llegará a esta etapa mucho antes del 30 de julio.

Mientras se desarrolle el proceso de organización de la sociedad civil, el parlamentario aseguró que la Mesa de la Unidad seguirá convocando y apoyando a nuevas movilizaciones porque “aquí no vamos a dejar la calle. La presión de calle es lo que nos va a llevar a la libertad, porque si, vamos a frenar la Constituyente, pero el objetivo es liberar a Venezuela”.