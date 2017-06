Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 20, 2017 12:35 pm

Jóvenes zulianos protestaron frente a la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral (ORE Zulia) en la capital zuliana para manifestar su rechazo a la selección del órgano electoral para ser miembros de mesa en las elecciones de la Asamblea Constituyente que impulsa Nicolás Maduro.

Nota de prensa

Desde las afueras del CNE con pancartas y documentos firmados en rechazo a esta selección, los jóvenes aseguraron que la Constituyente no es más que una “jugada fraudulenta” del Gobierno para seguir en el poder y continuar destruyendo a Venezuela.

“Los jóvenes no estamos dispuestos a ser parte de este fraude. Desde el Zulia le decimos a la señora Tibisay Lucena que no participaremos en esta mentira del Gobierno, y que la Constituyente no cuenta con el respaldo del pueblo venezolano. En los únicos comicios que estamos dispuestos a participar como miembros y testigos de mesa es en unas elecciones que nos permitan alcanzar el cambio en Venezuela”, manifestó Daniel Morales, miembro del equipo de Juventudes de Voluntad Popular.

Morales, quien además es dirigente del movimiento estudiantil La Mejor URU, aseguró que los jóvenes seguirán en la calle dando la cara por Venezuela hasta lograr la salida de Nicolás Maduro de Miraflores y evitar que Venezuela siga hundida en la crisis.

En la protesta pacífica también estuvieron presentes jóvenes de la sociedad civil y de los partidos políticos Voluntad Popular y Primero Justicia, quienes en rechazo a la Constituyente rompieron el documento en el que se les indica su participación como miembros de mesa en la Constituyente.