Jun 20, 2017 8:27 pm

Desde comienzos del mes de abril en Venezuela ha estado envuelta en constantes protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Gran número de venezolanos han ocupados las calles durante casi 80 días para hacer notorio su descontentos ante la crisis política que ha ocasionado una grandes problemas a los ciudadanos.

En lo que va de protesta, se ha contabilizado una cifra total de 74 muertos (en su mayoría jóvenes) los cuales han enlutado al país entero y ha puesto en alerta a toda la comunidad internacional, por las brutales agresiones y el uso desmedido de armas de fuego por parte de equipos de seguridad del Estado.

Hace poco, el actor venezolano, Ricarlo Álamo hizo uso de su gran alcance en las redes sociales para comunicarle al mundo de lo que está pasando en Venezuela.

El día de ayer, 19 de junio se reportó el último caído en protesta, un joven de 17 años llamado Fabián Urbina quien fue herido de bala en el pecho en la ciudad de Caracas, mientras se encontraba manifestando.

No obstante, no es la primera vez que el protagonista de “La Mujer Perfecta” se manifiesta en las redes sociales rechazando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ahora, tras última muerte confirmada, el actor alzó su voz en rechazo diciendo lo siguiente: “Estamos solos y nuestro único futuro son los Jóvenes. No podemos seguir llamando héroes al cadaver de cada Joven. Ellos deben estar vivos. Piedras contra balas no puede seguir siendo la lucha”