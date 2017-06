Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 20, 2017 9:04 am

El presidente de la Comisión de Política Exterior anunció que con el respaldo de 20 se podría aprobar una resolución acciones concretas ante el “fraude Constituyente y la ruptura del orden constitucional en el país

Luego de que este lunes los cancilleres de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) no llegaron a una resolución sobre Venezuela, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido informó que propusieron que se reanude el tema de la crisis venezolana en la Asamblea General que continúa desarrollándose en Cancún.

“Los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que representamos al pueblo y que vinimos a defenderlo hacemos la propuesta a la Organización de Estados Americanos, tras obtenerse 20 votos que es una mayoría importante en contra del golpe de estado y el fraude Constituyente de Nicolás Maduro, la Asamblea General reanude el tema de Venezuela y se puede aprobar una resolución con acciones concretas ante la catástrofe que están sufriendo los venezolanos”, indicó.

Florido en rueda de prensa con medios internacionales declaró que el pueblo venezolano esperaba más de la organización y destacó que “a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro obtuvo apenas 5 votos, el 15% de la organización, se abstuvieron 8 países, lo cual impidió que se aprobara una resolución que requería 23 votos.

“8 países se abstuvieron, cuando se es neutral en momentos de injusticia, eliges el lado del represor, mientras se daba esta sesión fueron asesinados dos jóvenes, por balas por parte de la Guardia Nacional en Venezuela”, aseveró.

El presidente de la Comisión de Política Exterior recalcó que la “OEA está mora con el pueblo venezolano, nosotros queremos agradecer a todos los países que a lo largo del continente desde Alaska hasta la Patagonia, encabezados por el secretario general, Luis Almagro quien es un gladiador de la democracia, se han colocado del lado del pueblo, nosotros no pedimos apoyo para la Asamblea Nacional, estamos pidiendo apoyo para el pueblo venezolano que está sufriendo y está siendo asesinado, sino es por las armas del régimen, es por el hambre desmida y la crisis humanitaria sin medicinas”.

El diputado venezolano sostuvo que en clama la solidaridad de todo el sistema interamericano, “vimos las expresiones de varios países que se abstuvieron y trataron de justificarse, el sentimiento de culpa hoy, lo vimos por varios países que se abstuvieron. El que se abstiene se llena las manos de sangre, tiene responsabilidad y el que vota en contra mucho más”.

Florido pidió a la organización “que no podemos pasar al tema siguiente, no puede darse vuelta a la hoja sin que exista sobre el caso venezolano una votación en el marco de la Asamblea general que permita una resolución y acciones concretas que ayuden a resolver una crisis, no pueden dejar al pueblo solo, los venezolanos vamos a continuar en las calles y seguiremos protestando hasta lograr la libertad”, finalizó.