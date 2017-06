Publicado en: Destacados, Nacionales

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz calificó este martes en una entrevista con el periodista, Nelson Bocaranda en el Circuito Éxitos como “grotescas” las decisiones y acciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Se cierne sobre el país un oscuro panorama de destrucción… Se anuló al Poder Legislativo y se quiere anular el Poder Moral… Se dictan sentencias que son inacatables”, dijo.

Esto luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera un antejuicio de mérito en su contra, “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

Respecto a este tema, explicó que no ha podido conocer el contenido del recurso del diputado de Pedro Carreño. A su juicio, “hay parcialidad de los tribunales para los casos que amenazan la estabilidad del oficialismo”.

Reitera que no firmó designación de magistrados

Reiteró nuevamente que no fue partícipe de la designación de los magistrados exprés del TSJ.

“Primero no firmé el acta, segundo no estuve en tal reunión… el 10 de diciembre al Consejo Moral no habían llegado los expedientes”.

Aseguró que “nunca se le consultó” y que advirtió que “no estaba de acuerdo con tal procedimiento”.

