Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 20, 2017 9:03 pm

Cientos de venezolanos se congregaron en la Plaza Altamira para marchar hasta la sede la Organización de Estados Americanos para honrar al joven Fabián Urbina. Desde el lugar, el coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, condenó la brutalidad de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana e indicó que es posible que para el día de mañana la Unidad Democrática vuelva a convocar una manifestación en honor a Urbina.

Nota de prensa

“Estoy acompañando hoy al pueblo pese a que la manifestación había sido suspendida. En lo personal creo que la lluvia no debe ser un impedimento para que alcemos nuestra voz y más cuando se trata de honrar a alguien que entregó su vida por la libertad y la democracia. Fabian era un joven que soñaba con un mejor país y mientras manifestaba fue asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana. No hay forma de decir esto sin que duela o sin sentir vergüenza, porque esa Guardia Nacional que debería estar protegiendo al pueblo asesino a un venezolano. Es posible que se convoque nuevamente esta actividad, pero hoy no podemos dejar solos a los venezolanos que pese a la lluvia han salido a honrar a Fabian, a alguien que nunca conoció un país distinto pero que salió sin dudar con la convicción que nos impulsa a todos nosotros”.

Asimismo, destacó que todos los venezolanos deben seguir el ejemplo de quienes salieron hoy a manifestar bajo la lluvia y no abandonar las calles hasta conseguir el cambio. “Hoy la Unidad Democrática anunció una agenda de calle, mantener una protesta permanente en todo el país. Está en juego nuestro futuro, con un compromiso aún mayor que hace ochenta días. Tenemos que ser consecuentes, seguir ejemplo de los venezolanos que hoy salieron a la calle pese al clima y no abandonar las calles hasta conseguir el cambio que queremos todos los venezolanos” ,puntualizó.