Publicado en: Opinión

Jun 20, 2017 6:56 pm

Se conoce como mercenario a persona con experiencia militar, que lucha en un conflicto bélico por su beneficio económico y personal con poca consideración en la ideología, nacionalidad, preferencias políticas o religiosas con el bando para el que lucha. Generalmente se denominan asesinos a sueldo, sicarios, etc.

¡Hay que querer mucho a Venezuela, y hay que ser muy valiente, para salir a protestar en las calles de Venezuela! Ante los criminales que reprimen con saña las manifestaciones durante mas de 80 días consecutivos que cada día se incrementa mas con conciencia cívica e involucra a la sociedad civil en sintonía con la MUD, Asamblea Nacional y ahora la Fiscal General de la Republica que rompió el silencio definitivamente. ¡Ojala! vomite los secretos del régimen militar-chavista-madurista-cubano.

De acuerdo con la CRBV vigente, toda persona tiene derecho: expresarse libremente, manifestar y desplazarse por el territorio nacional. El chavismo elimino, confisco televisoras y radioemisoras privadas e independientes; censura difusión de la inflación anual, de personas asesinadas, mortalidad infantil, endemias que años habían sido erradicadas… En la Venezuela chavista-madurista el ejercicio de cualquier derecho constitucional es una actividad de alto riesgo. ¡Ojo! Quienes han salido a protestar en las calles de Washington-EEUU en contra de las políticas de Donald Trump, no se han encontrado con la muerte ni han recibido una respuesta tan sanguinaria como la de la GNB, PNB y militares con apoyo brutal de mercenarios en Venezuela. En EEUU país capitalista se practica la justicia, se respeta la Ley, y los derechos de los ciudadanos.

Hay que tener mucho valor (jóvenes, estudiantes, mujeres y ancianos) para salir a la calle a protestar en contra de la dictadura militar de Maduro. Hasta hoy van más de ochenta jóvenes que han sacrificado sus vidas para que los venezolanos podamos recuperar la Democracia y vivir en paz. Hay que construir un gran muro para inmortalizar los nombres de nuestros héroes civiles en esta lucha con razón por desalojar del Poder a golpistas, traidores, corruptos, narcotraficantes del chavismomadurismocubano.

¡Una noticia más en Venezuela masacrada! Narrado con dolor: “Con tanquetas, echaron abajo las rejas de los portones de nuestra urbanización. En los estacionamientos, despedazaron y desvalijaron 50 automóviles. Destruyeron las bombas de agua mientras que otros grupos, armados y encapuchados, destrozaban 12 ascensores de las residencias, a algunos les cortaron las guayas y, en caída libre, se hicieron pedazos al estrellarse contra el piso. Luego subieron por las escaleras y con brutalidad derribaron las puertas de varios apartamentos en donde, sin orden judicial, allanaron y detuvieron a jóvenes quienes, con las manos amarradas hacia atrás, fueron llevados a destino incierto. A su paso, robaron, cortaron la luz y rompieron cámaras de seguridad, vidrios de carteleras y puertas de salones de fiesta. Además, le pegaron un tiro en el ojo a un perro por ladrar cuando irrumpieron en uno de los apartamentos”.

Amigo lector, saque sus conclusiones: ¿Pueden ser funcionarios o mercenario? “El funcionario público que con abuso de funciones establecidas en la ley, se introduzca en domicilio ajeno o en sus dependencias, será castigado con prisión…” El mercenario recibe un pago por cada acción criminal sin discusión. El francotirador recibe beneficios por cada cabeza que desaparece por encargo. Rusia uso francotiradores en plena segunda guerra mundial contra alemanes, y EEUU en Irak…

¿En qué parte de la ley está establecido que funcionarios de policías y militares pueden atacar a la población civil apoyados con grupos armados civiles organizados en colectivos, disparar, asesinar, herir, robar y destrozar inmuebles y vehículos de manera indiscriminada? ¡Solo sucede en DICTADURA! El ministro de Interior y Justicia de Maduro justifica actuaciones policiales y militares en Montalbán, Candelaria, Altamira, Bello Monte, Mérida, Táchira, Lara, Barinas y resto del país amparadas en Ley habilitante de Maduro.

La población venezolana esta indignada y dispuesta a seguir en la calle manifestando por la Libertad y Democracia, no se va a volver a sus casas como si no hubiese pasado nada, pues a diario percibe que la hipercrisis humanitaria se agudiza, no mejora las condiciones de vida sino la muerte, y que no tiene garantía de presente ni futuro ni respeto de DDHH. La constitución vigente es violada por la dictadura militar de Maduro que no permite elecciones generales ni tampoco acepta una Transición del Poder consensuada. Los venezolanos de conciencia luchamos por rescatar la Democracia.

No podemos perder la paciencia ni la razón. La OEA en CANCUN no logro el consenso en 23 Estados. CORICON unión países caribeños sin tener población ni territorio ni tradición democrática sus votos tienen igual peso y validez en la OEA. Apoyan con conciencia a un gobierno antidemocrático que preside Maduro. En diplomacia la solidaridad no es gratis. Coricon recibe una cuota petrolera casi regalada de Venezuela. El foro internacional es importante pero no decisivo. La causa es nuestra. Nunca podemos claudicar. Adelante a luchar…

En consecuencia es momento de reflexionar como ciudadanos. No se debe seguir usando a muchachos sin ideología ni principios de lucha social como si fueran contratados como carne de cañón para exponer el pecho descubierto, mascaras antigás, escudos caseros y así enfrentar tanquetas, mercenarios disfrazados de PNB GNB… las concentraciones, tomas, plantones deben continuar pacíficas sin violencia con civismo y el ciudadano de a pie marche por las calles con plena conciencia para rescatar la Democracia que reclama la Nación.

El partido Único PSUV, herederos y mercenarios en el poder están aniquilando sin clemencia la niña de los ojos del difunto Chávez: la Constitución bolivariana, quien juro ante el país que duraría 1000 años como la de su homologo Adolfo Hitler. Chávez en su delirio cometió igual crimen el día de su juramentación como Presidente de la Republica 1998, dijo con jactancia: juro ante esta moribunda constitución del 1961. Que estuvo vigente durante cuarenta (40) años de vida democrática con hechos… ¡Quien mata a hierro a hierro muere!

Los mercenarios están dentro y fuera de las FAN. Los componentes militares no están libres de pecados, uno más que los otros por mandato Constitucional. Nadie explica en la FANB que Venezuela tiene más de 2000 generales- almirantes en función pública. En crítica internacional hay más generales que todos los 29 países de la OTAN.

Venezuela esta militarizada y penetrada por mercenarios. Hay cientos de civiles jóvenes-estudiante detenidos, incomunicados y enjuiciados por tribunales militares con juicio amañado-secreto sin legítima defensa. Hoy 20 de junio muchos diputados de la MUD llegaron hasta la Comandancia de la GNB, en El Paraíso-Caracas. Mostraron evidencias con detalle de cada una de las muertes en 81 días de protestas en el país. Se exige a la GNB y colectivos “parar de inmediato” la violencia criminal como si fueran mercenarios contra manifestantes indefensos. Los diputados dejaron urnas simbólicas colgadas en la reja de la institución militar y mostraron imágenes de efectivos de la GNB accionando armas de fuego que está prohibido su uso para dispersar manifestaciones pacíficas que protestaban en el distribuidor Altamira, y allí murió asesinado otro joven victima de la irracionalidad de la Guardia nacional. “no tiene la culpa el ciego, sino quien le dio el garrote”. Así de las cosas.