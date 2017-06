Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Jun 20, 2017 7:48 pm

Todos los jueves de junio, seguirán debutando en las pantallas de History, episodios de “El garaje de Jay Leno”, la serie conducida por el legendario comediante y ex anfitrión de “The Tonight Show”. En sus próximas apariciones Leno compartirá con sus colegas los humoristas Tim Allen y David Spade (jueves 22), la devoción por los autos como su complicidad en el arte de hacer reír.

Nota de prensa

Y es que en esta nueva temporada Leno retoma el volante de los más increíbles modelos de autos y explorará el mundo automotriz casi como si fuera una obsesión. Desde coches clásicos a autos súper-deportivos , Jay busca las historias y personajes que en torno a estas maravillas de máquinas se manifiestan. Para ello saldrá a la carretera tras modelos admirados, extraños y únicos, tanto como sus propios conductores. Se trata de episodios temáticos, de una hora en los que millones de espectadores latinoamericanos apreciarán piruetas, desafíos, análisis y entrevistas a celebridades; todo un “crisol” de la industria del automovilismo vintage así como de vanguardia.

También, el jueves 29 de junio, Leno revelará uno de los más grandes amores del ex Vicepresidente de EE.UU. Joe Biden… un vintage Corvette Stingray de 1967, para luego organizar una carrera irrepetible entre el ex Vicepresidente y el ex Secretario de Estado, Colin Powell.

Ya sea contando el origen de una marca emblemática, probando el más reciente auto súper-deportivo o investigando las últimas innovaciones automotrices, Jay no lo duda al momento de ponerse al frente de cualquier tipo de volante, un auto, una motocicleta o un camión. Para así narrar cada una de las historias de los 12 episodios de esta nueva temporada, en la que adentrará aún mucho más en la conexión emocional que tiene los fanáticos de autos con sus máquinas de colección.