Existen muchas formas diferentes de expresar el amor hacia una persona. Sin duda, la inteligencia emocional está llena de matices. Por esta razón, hoy te doy ideas sobre diferentes formas de decir te quiero sin expresar este mensaje, reseña Inspirulina

1. Acude por sorpresa a la salida del trabajo para buscar a tu pareja y sorprenderle con un paseo especial por una zona verde. Lleva tu cámara de fotos para inmortalizar algún momento.

2. Contagia tu risa y tu buen humor a tu pareja. Es decir, en cada carcajada existe mucho amor como reflejo de optimismo y vitalidad.

3. Ayúdale en algún proyecto. Es decir, al ofrecer tu apoyo a tu pareja para llevar a cabo un proyecto determinado también le estás regalando tu tiempo. Un bien muy valioso.

4. Cuando te vayas de viaje con tus amigos, no olvides enviarle postales del lugar que has visitado a modo de recuerdo. Este gesto te permite mostrarle que le has tenido presente.



