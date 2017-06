Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 21, 2017 1:43 pm

“Es imposible aprobar una gestión que ha sido infausta para Nueva Esparta por cuanto Carlos Mata Figueroa no ha respondido como gobernador ni como el principal gestor de la entidad en el desarrollo y el progreso de las islas de Margarita y Coche”.

Nota de prensa

Así lo afirmó el legislador demócrata del CLEBNE, Bower Rosas Avila, quien agregó que “el bienestar de la colectividad neoespartana no ha estado en las prioridades del mandatario regional y por tanto señaló que no puede dar su visto bueno a este documento que fue analizado este martes en sesión del Consejo Legislativo, una presunta gestión que está muy lejos de cubrir las necesidades y expectativas del pueblo neoespartano.

“Para los campos de la salud, vialidad, educación y deportes entre otros, los legisladores de la Unidad del Consejo Legislativo hemos aprobado millones de bolívares cada vez que se nos ha solicitado por cuanto, en principio, esas inversiones iban a traducirse en mejoras para las comunidades insulares. Sin embargo, en la realidad nos encontramos con que en un 70 por ciento de los casos, no hay escuelas nuevas ni reparadas, los hospitales se quedaron a medio construir al igual que los centros deportivos y recreacionales. Una que otra obra ha sido remozada y el gobierno regional arma una algarabía para hacer creer a la comunidad que su gestión ha sido impecable. Pero el pueblo vive y sufre la realidad de este mal Gobierno”.

“Nuestro reclamo y el rechazo no son solo míos sino de toda una colectividad cansada de burlas e irrespetos y mi responsabilidad como legislador es no aprobar un encargo que no se cumplió. Me siento comprometido y obligado como margariteño y poblador de Maneiro a decirle a Mata Figueroa que no cumplió con su tarea y que miles de neoespartanos seguimos esperando por un servicio merecido y eficiente”, sentenció Rosas Avila.