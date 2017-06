Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Jun 21, 2017 10:04 am

La conductora y modelo Rebecca de Alba a través de su cuenta en Instagram subió un video donde les regó a sus seguidores, con lágrimas en los ojos, que la ayudaran. Alba envió un mensaje, muy afectada, donde repudia el maltrato animal.

El clip tiene más de 7.000 visualizaciones y poco más de 170 comentarios de sus fans, quienes mostraron preocupación y solidaridad.

“Quiero pedirles un gran favor… ¡Que sean parte de humanizar a aquellos que maltratan a los indefensos! Estoy involucrada en organizaciones que salvan vidas de animales abusados y hace unas horas en Twitter, en la red de quienes también ayudan, hay un video de un perro amarrado de sus 4 patas y atado con una correa, mientras una mujer con botas de tacón ¡no para de patearlo con todas sus fuerzas de pies a cabeza! Nadie hace nada para parar este horror ni dan información, solo suben el video ¡El no denunciar nos hace parte de este acto inhumano! Este perro, estoy segura, ¡murió a golpes! Cámara de Diputados (en México), no sólo anuncien una ley que protege a los animales, ¡aplíquenla ya!”, escribió la conductora.

“Es algo horrible e inhumano que se expande por redes sociales y es una impotencia tan grande, es un asesinato y no se castiga. Las leyes para los animales en México no existen y es un terror para ellos. No tolero ver esos videos me da frustración”, comentaban los seguidores.

“Yo apoyo cada día, con todo mi amor y mi fuerza, hagamos un mundo mejor, luchemos por ellos. Un abrazo”, “Lo siento mucho Rebeca pero aquí estamos para apoyarte”, “Qué espanto. ¿Hasta dónde es posible llegar?”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.