Publicado en: Opinión

Jun 21, 2017 8:50 pm

Así como en el golfo de México existe “El Triángulo de las Bermudas”, hay en Venezuela otros dos más. El primero, representativo de grandes intereses económicos, compuesto por los países de Cuba, China y Rusia; y el segundo, tan dañino y destructivo como el primero, es la triangulación de Maduro, Cabello y el militarismo en la persona de Padrino López.

Todos poseen una característica común. Absorben energía y vida de todo lo cercano a su entorno. Reportes de embarcaciones y aeronaves manifiestan falta de fuerza en los motores y generadores; los instrumentos de navegación y orientación se enloquecen, y al final, las naves desaparecen con toda su tripulación en el infernal triángulo marino.

Así estamos los ciudadanos en Venezuela: confundidos, sin brújula ni energía y a punto de desaparecer. La revolución con su laboratorio cubano se ha encargado de ello, y ahora si imponen “la constituyente” nos darán el golpe mortal. Instaurarán definitivamente el comunismo en Venezuela, pero solo si tú lo permites.

La Constituyente, tal como intentan implementarla a la fuerza, es una farsa, un engaño y traición a la Constitución y la Patria. Maduro no está facultado para convocarla; es el pueblo a través de un referendo y debe ser abierta, no exclusiva para determinados sectores previamente seleccionados y controlados por el partido oficialista, PSUV.

El único interés del Presidente y su cúpula es mantenerse en el poder. Así son los dictadores y comunistas. Cambian la constitución cuando no les conviene. Ya lo hizo Chávez, Hitler, Mussolini, Fidel Castro y otros presidentes en Venezuela como Juan Vicente Gómez.

La Constituyente estará por encima de todos los poderes constituidos y por tanto desaparecerá las Gobernaciones, Alcaldías, el Poder Moral integrado por la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Es decir, debemos prepararnos para que militares, cubanos, rusos, chinos, todos los comunistas y narcotraficantes nos pongan “su bota” en el cuello para siempre.

La pregunta es la siguiente: ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a tolerar y permitir esa realidad? Si tu respuesta es afirmativa, muy bien no hagas nada, resígnate a esperar la bolsa o caja del CLAP cada dos o tres meses. Pero si sientes que todavía por las venas de tu cuerpo circula la sangre libertadora y valiente de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, José Antonio Páez, -entre muchísimos otros-, entonces, tu lugar está en la trinchera de la rebelión, la desobediencia, la luz.

Tu puesto de lucha se encuentra en el frente para la defensa de la Constitución y la democracia y en partidos políticos nacionalistas como UNIDAD VISIÓN VENEZUELA… ¡Únete y defiéndete!

No es poca cosa a la cual nos enfrentamos. Estamos hablando de altos intereses económicos de Rusia y China en lo relativo a la entrega del Arco Minero del Orinoco, toda la industria petrolera; el monopolio de la distribución de alimentos a través de ciudadanos chinos y la sobrevivencia del gobierno cubano, al cual pagamos para que nos asesine y esclavice… ¡No es tan pequeña nuestra tragedia!

Con constituyente no se va al mercado, a la farmacia ni a cualquier negocio. Tampoco aparecen los productos, no se controla el hampa ni la inflación. Venezuela no necesita constituyente ni otra constitución. Lo que hay que hacer es cumplir y respetar la constitución vigente, no culpable del gobierno nefasto de Maduro.

Cristian Silva

Sec. General Unidad Visión Venezuela

Estado Sucre

[email protected]

Twitter:@visionvenezuela