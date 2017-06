Publicado en: Destacados, Nacionales

Jun 21, 2017 7:22 pm

En vista de la situación de conflictividad política, social y económica por la que atraviesa el país, el Presidente de la Encuestadora Nacional Meganálisis, Rubén Chirinos Madrid, con experiencia de 38 años en el área estadística por el nivel de confianza de 97% de aciertos en sus mediciones, ofrece resultados de la última encuesta que cerró el 14 de junio. Aseguró que Nicolás Maduro va en picada porque solo lograría solo que 2 millones y medio de venezolanos voten. “A Maduro le espera una desbandada de gente de su Gobierno que lo dejará solo. Después de tres meses de protesta al presidente le quedan 8 puntos”



Por Deudelis Oviedo / LaPatilla.com

“De realizarse las elecciones para la ANC, el Gobierno iría “boqueando” y sacará 2 millones 496 mil 525 votos eso me lo juego con quien sea, las colas en los centros electorales serán escuálidas, esa minoría no puede imponer condiciones a Venezuela, por eso la oposición no puede llegar a esa ANC, esto hay que evitarlo”, expresó Chirinos.

Según las mediciones hechas por Meganálisis, el 72% de la población considera que la MUD está indecisa con la aplicación de medidas más contundentes en torno a las protestas. 22% cree que se les agotó la iniciativa y forma de protestar. 51% apuesta por una huelga general, 21% marchas, 8,2% plantón, concentración 4,1%, cacerolazo 3,4% y paro cívico 2,8%. “La sociedad civil y los estudiantes dominan las protestas en las calles. La MUD No se atreve a convocar a una huelga general porque es una desobediencia civil. Además, hay 112 diputados de oposición y solo una docena de ellos son los que vemos echando el resto en las calles, ¿dónde están los otros 100 diputados? ”, resaltó Chirinos.

El estadístico con 39 años de experiencia, fue enfático al decir que por el bien de la oposición y de la democracia, hay que decir que hay algunos dirigentes de la MUD, que evaden algunas protestas porque tienen intereses comunes con el Gobierno. Igualmente indicó que antes de las protestas el chavismo 14 puntos antes de las manifestaciones y después todo lo que ha sucedido le queda 8 puntos a Nicolás Maduro, en un país con crisis, cuando Chávez llegó tenía 58% y CAP llegó a tener 57%.

Entrevista que ofreció a los periodistas Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, en el programa Bajo La Lupa, por Encuentro 88.7FM, Isla de Margarita.



“61, 4 % por ciento de la población cree que hay dirigentes los políticos de la oposición le teman a junta de Gobierno de transición, porque pueden quedarse sin ninguna participación en la misma. Mientras que un 22% respondió que no tienen miedo a no participar en una posible transición”, expresó el estadístico.

Chirinos Madrid indicó que 57,8% dijo que un sector político rechaza una eventual Junta porque siempre han negociado con el Gobierno y un 18,3% porque la Junta de Gobierno no está en la constitución. 11% ninguna de las dos. “La junta de transición no está en la CRBV, pero sale de una negociación para bajar el conflicto, ojo que no es pactar. Hay más del 82 por ciento en la población que quiere salir de Maduro y elecciones generales, hay mucha presión, el hambre está provocando una insurrección”, manifestó.

El Presidente de Meganálisis aseveró que, al consultarle a la población si está de acuerdo con una intervención de las fuerzas extrajeras que baje el nivel de tensión del país y hagan efectiva la ayuda humanitaria de comida y medicinas 83% está de acuerdo, 11,3% no respalda estas acciones. “A Maduro le espera un desbandada de gente de su Gobierno que lo dejará solo ”, acotó.

¿Confía en las FANB institucionales, las mismas que el 6D respetaron los resultados de la AN en el 2015? 61,5% dijo que si, no cree en la institucionalidad de la FANB, 30, 4%.

Rubén Chirinos resaltó además que en las mediciones hechas por su empresa encuestadora también preguntaron ¿Cuál de los dirigentes políticos que les mencionaré, considera usted que lucha día y noche junto a la sociedad civil y los estudiantes? Henrique Capriles 23.8% / María Corina Machado 15.4% / David Smolanski 5,7% / Dip Tomas Guanipa 4,3% / Dip Miguel Pizarro 2,6% / Dip Juan Requenses 2,4% / Dip Dr José Manuel Olivares 2,2/ Dip Carlos Paparoni, 2.0 / Henry ramos Allup 1,2% . No sabe 10% . Ninguno 18.0%.

Entre las últimas preguntas, justamente en cuanto a la posible transición que se estaría gestando para un eventual cambio de gobierno, los encuestados por Meganálisis, ante la pregunta “¿Cuál de los ciudadanos considera usted que serían los ciudadanos acordes para integrar una junta de transición de gobierno? Destacaron en sus respuestas que el primero sería Raúl Isaías Baduel con 20% / Claudio Fermín 16.6% / Gerardo Blyde 8.8 / Juan Manuel Rafalli 6.4 / Miguel Rodríguez Torres, 5.2 % / Cecilia Sosa 4.3 /, Nitu Pérez Osuna 4.1% , Enrique Aristeguieta 3.9% / Blanca Rosa Mármol de León 3.7% y Alberto Arteaga 2.1%.

El encuestador también apuntó que el hecho del rompimiento de relaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos con Cuba, vendría a ser un mensaje a García para el gobierno de Venezuela. Chirinos aseguró que las promesas hechas por el actual Presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, va con todo.

“Justo cuando rompió los acuerdos que Obama hizo con Cuba, él mismo dijo que habría que lograr la liberación de Venezuela”, expresó.