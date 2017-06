Jun 21, 2017 6:07 pm

La valija no tiene sobrepeso, el pasaporte está vigente, los envases de líquidos (alcohol en gel, por ejemplo) no superan los 100 ml en el bolso de mano. Pero al llegar al mostrador para despachar el equipaje o al momento de hacer el trámite de check in online nos asalta siempre la misma duda: ¿Pasillo o ventanilla?

Con excepción de los pasajeros que viajan en clase Business y de las familias que quieren completar las filas de asientos para ir todos juntos, quienes vuelan solos saben que por nada en el mundo quieren sentarse en el lugar del medio. ¿Ventanilla o pasillo?

Las parejas suelen sacrificar la comodidad de uno de los dos para volar acompañados. Pero ¿qué lugar le conviene elegir al que no va apretado entre dos personas?

Las opiniones están dividas, a tal punto que la compañía Air New Zealand reabrió un debate que tiene tantos argumentos como viajeros y lanzó en estos días la campaña publicitaria en clave de humor: “Pasillo o ventanilla”…

Vía El Clarín