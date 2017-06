Publicado en: Opinión

Jun 21, 2017 6:16 pm

En todo este camino final de lo que llamamos el seudo socialismo, el Tribunal Supremo de Justicia ha sido el brazo ejecutor de todos los desmanes y barrabasadas judiciales del gobierno nacional, avalando cualquier cantidad de actos inconstitucionales, pasando incluso por encima del pueblo y de la propia Constitución Nacional. Los magistrados exprés que fueron colocados allí para destrozar el país, para darle una puñalada a la democracia y al estado de derecho. No obstante, ellos se creen los dueños de Venezuela al igual que Nicolás Maduro, y no han querido entender que vivimos en una sociedad que se rige por la Carta Magna y por principios y valores morales.

El Tribunal Supremo de Justicia está actuando al margen de la ley. Este es un estado forajido en todos los sentidos que actúa como una mafía de criminales que no creen ni respetan a nadie. Pues bien, yo me pregunto: Quién enjuicia al Tribunal Supremo de Justicia?. La Asamblea Nacional ha solicitado Antejuicio de Mérito en contra de funcionarios corruptos y cuestionados de este gobierno como Néstor Reverol, Marco Torres, Carlos Osorio y otros; y el Tribunal Supremo de Justicia ha hecho caso omiso a estas actuaciones legítimas y constitucionales, desconociendo la autonomía parlamentaria, porque estos traidores a la patria ahora pretenden hacerle un Antejuicio de Mérito Exprés a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, y nuevamente me pregunto, quién enjuicia al Tribunal Supremo de Justicia por delitos de lesa humanidad, por complicidad y por el ejecútese judicial de toda la atrocidad y genocidio que se está llevando a cabo en Venezuela.

Sepan ustedes señores magistrados que no son eternos, ni pertenecen a una corte celestial, ustedes son una corte de malandros, de corruptos y de inmorales a quienes les queda grande el nombre de magistrados. Ustedes imparten una justicia amañada y roja, pero más temprano que tarde van a pagar por esto. No obstante, han actuado de manera parcializada hacia los intereses mezquinos de un dictador, y no hacia los intereses del pueblo y la soceidad en su conjunto. Su actuación delictiva no va a quedar impune, y más temprano que tarde cada uno de ustedes van a pagar y muy pronto se van a designar nuevos magistrados avalados académicamente y moralmente, para impartir la justicia de verdad. De ustedes se va a encargar la justicia divina y la justicia terrena. Sepan que ustedes que no tienen inmunidad para delinquir, ustedes son unos delincuentes. Venezuela abre los ojos, más temprano que tarde aquí va a haber justicia y el Tribunal Supremo de Justicia y su corte de malandros designado por Nicolás Maduro, van a salir por la puerta de atrás de la historia, porque fueron los accionadores del mal, del engendro del mal y del hundimiento de Venezuela.

Andrés Eloy Camejo

Diputado a la Asamblea Nacional

Acción Democrática Barinas

@AndresECE