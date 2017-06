Publicado en: Actualidad, Internacionales

Jun 21, 2017 2:03 pm

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Mérida y miembro de la Comisión de Política Exterior, Williams Dávila, manifestó durante la reunión de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos que el régimen de Maduro se llevó una gran derrota pese a que no se lograra concretar la aprobación de las resoluciones y manifestó que cada día son más los países sobretodo del Caribe que se están distanciando de la dictadura.

“Más de 20 países están en contra de Maduro, así que para nada es una victoria como lo ha planteado el régimen madurista, por lo cual es totalmente absurdo pensar en victorias, quedó demostrado en la OEA lo aislado que está quedando su gobierno”, indicó el parlamentario.

Nota de Prensa

Dávila también resaltó que “yo personalmente hable con el Canciller de Nicaragua, me dijo que ellos estaban en un proceso de reconciliación, que les preocupaba la situación de Venezuela, pero cuando llegan al sitio votan a favor de Venezuela, se lo digo señor Maduro, que hasta la propia Nicaragua habla mal de usted”.

“Ecuador se abstuvo, no voto directamente en contra de la resolución, por lo cual se puede leer que estos países de alguna forma tienen una posición distinta, son inclinados a una negociación directa, además como se justifica que ellos denunciaron a la Carta Democrática de la OEA, que inclusive iniciaron el proceso de salida del organismo y sin embargo viene Delcy para acá con 27 personas, mientras el pueblo venezolano se muere de hambre, estos señores que dicen que la OEA no sirve para nada pero se sientan aquí a despotricar del organismo, ellos realmente salieron derrotados”, denunció el asambleísta.

Con respecto a la posición asumida por la delegación venezolana destacó que “la posición de Delcy de decir en la OEA que en Venezuela no hay crisis es parte de los que se conoce como el negacionismo, con el cual hay personas que durante la historia han negado el holocausto, niegan el genocidio de los turcos y armenios en la primera guerra mundial, el negacionismo niega todo…En Venezuela está la pobreza en el 49 %, la inflación está en el 2018% y han crecido los índices de muerte infantil, queda demostrado que ese negacionismo se desmonta fácilmente con la realidad que se vive en Venezuela”.

El diputado recalcó que “pese a que la OEA tiene mecanismos y procedimientos propios de la Guerra Fría, los cuales no están adaptados para enfrentar situaciones presentadas con Estados Fallidos, la organización no debe quedarse en silencio amarrada porque un grupo de pequeños países no entiendan la realidad del pueblo venezolano que requiere en estos momentos apoyo, en especial en términos de protección de los Derechos Humanos que diariamente los viola y desconoce el régimen de Nicolás Maduro”.

“Mi llamado a la izquierda democrática de América Latina es a que se desvincule de Maduro, ninguna izquierda verdaderamente democrática puede identificarse con un régimen que encarcela a la gente por protestar, que mata a jóvenes que su única arma son las ideas, que mantiene a un país en la pobreza extrema, están apelchetrándose en el poder pero eso no les va a durar mucho”, finalizó el parlamentario merideño.